Las charlas de psicología regresan a la biblioteca de Zamora

Las conferencias sobre psicología regresan tras el descanso del verano a la Biblioteca Pública de Zamora. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora. Laura Pérez Asensio será la protagonista de la conferencia que se impartirá el próximo jueves, 17 de septiembre, bajo el título “Cuidar la mente también es salud”, a las 19.00 horas.

Charla de psicología. / Cedida

Este ciclo de conferencias arrancó en febrero bajo el lema “Psicología hoy, ¿qué puede hacer por ti?”, donde se ofrecen charlas divulgativas de materias que preocupan a la sociedad actual. El ciclo está compuesto por ocho intervenciones hasta el mes de noviembre sobre temas sobre la muerte y el duelo, la soledad no deseada, las enfermedades y la salud mental, la infancia o la violencia de género.

El viaje para los más pequeños

Para este mismo sábado, el salón de actos de la biblioteca se abre a los espectadores a partir de cinco años, que disfrutarán con el cuentacuentos “Allá donde fueres”, con La Risa de la Tortuga. Será a las doce del mediodía, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Cartel de la actividad. / Cedida

La protagonista, Viajesmunda, compartirá historias y canciones tradicionales que aprendió en sus primeros viajes alrededor del mundo en solitario. Los asistentes descubrirán de una manera muy original países como Portugal, Marruecos o China, cantando al son de la cumbia y la samba, acompañados de instrumentos tradicionales como pandero cuadrado, cucharas o morteros.

Y continuarán los viajes el miércoles, 16 de septiembre (19.00 horas) con la proyección cinematográfica “África en cinecleta”, con Isabel Segura y Carmelo López, que durante dos años recorrieron en bicicleta catorce países de este continente.

Cartel de la actividad / Cedida

En dos ruedas bajaron desde Madrid hasta Madagascar, transportando un equipo de cine de funciona a pedales, con el objetivo de acercar un poco el entretenimiento a aquellas personas que no tienen acceso ni a la cultura ni a la electricidad. Con todo el material que fueron acumulando en el viaje, decidieron editarlo para producir este documental.

Exposición mágica

Y en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública de Zamora se puede visitar, hasta el próximo 30 de octubre, la muestra “Los primeros 32 años. Jornadas Internacionales de Magia de Zamora”, donde se recopilan decenas de imágenes de esta cita que se ha convertido en imprescindible para los amantes del ilusionismo de toda España con la llegada del otoño.

Cartel de la exposición fotográfica. / Cedida

La exposición recorre algunos de los momentos más significativos, como el récord Guinness de aparición de varitas mágicas, las galas internacionales con magos de primer nivel o las actividades más que consolidadas, como Magia en la Calle, Magia Solidaria o los viajes por la provincia con los espectáculos de cada año.

Por último, continúa abierto el Mercadillo Solidario de Libros Usados, en el vestíbulo del edificio. Gracias a la generosidad de los usuarios, la biblioteca cuenta con un montón de libros que ofrecer a los que estén interesados. El mercadillo funciona en modo autoservicio, dejando los libros a disposición de todos en unas mesas del vestíbulo de la biblioteca. Los libros se cambian por comida sin fecha de caducidad sobrepasada o por productos de higiene. Si a alguien le interesa un libro no tiene más que cogerlo y poner en su lugar en las cajas situadas debajo de las mesas los alimentos por los que lo cambia.

Cartel Mercadillo Solidario / Cedida

Además, también sirve para perdonar posibles sanciones por haberse pasado en la fecha de entrega de los libros. Aquellos que lleven algún alimento, estarán exentos de la multa correspondiente.