Carrera por la Alcaldía de Zamora: Novo evita valorar a Gago porque es "momento de seguir trabajando"

Aunque hacía ya dos meses que había habido un pronunciamiento expreso del máximo responsable provincial del PSOE de Zamora sobre su preferencia de que el actual portavoz municipal socialista y primer teniente de alcalde, David Gago, fuese el candidato en las elecciones locales de mayo del próximo año, no ha sido hasta esta semana cuando se ha hecho oficial esa candidatura, tras no presentarse nadie más al proceso de Primarias.

Al ser preguntado sobre la valoración que puede realizar de Gago al que será su contrincante en la carrera por la Alcaldía y hoy compañero del equipo de Gobierno municipal, Pablo Novo, el edil de IU que sustituirá a Francisco Guarido como cabeza de lista ha renunciado a pronunciarse sobre ello. "Creo que no es momento de valoraciones y es momento, dentro del pacto que tenemos como equipo de Gobierno, de seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora", ha contestado Novo a preguntas de los periodistas.

El edil de IU ha subrayado que el pacto de Gobierno de IU-PSOE del actual mandato en el Ayuntamiento de Zamora "sigue siendo sólido". El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana y próximo cabeza de lista por Izquierda Unida ha agregado que las valoraciones las tendrá que hacer la ciudadanía en los próximos meses, en referencia a esa cita con las urnas del 23 de mayo.

Eso sí, Novo ha reconocido que, a diferencia de la candidata del PP, Elvira Velasco, de la que tampoco hizo valoraciones, de David Gago sí que conoce "como trabaja", al estar ambos en el equipo de Gobierno local.