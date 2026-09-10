¿Un souvenir de una emoción? Así es la curiosa tienda que llega a Zamora

Uno de los escaparates del mítico Almacenes Victoria, recientemente cerrado por jubilación, vuelve a tener vida a través de una singular iniciativa.

Durante unos días, el espacio se llenará de camisetas, tazas, postales, imanes y otros objetos que, aunque parecen formar parte de la típica tienda de souvenirs, esconden un significado mucho más profundo: la necesidad de conservar aquello que, como el teatro por definición, es efímero.

La iniciativa forma parte de la presentación de la nueva temporada del Teatro Principal y parte de una idea sencilla: un teatro se construye con recuerdos, pero también con todo aquello que todavía no ha ocurrido.

“Cada representación, cada historia compartida y cada emoción forman parte de una memoria colectiva que se transmite de generación en generación. La tienda transforma esa idea en una experiencia física, jugando con el imaginario de los recuerdos y el turismo de masas”, indican desde el liceo.

Varias mujeres observan los productos presentes en la antigua tienda. / Alba Prieto

Los artículos están acompañados de mensajes que hablan de lo efímero, de aquello que termina y, sin embargo, permanece. Porque la memoria cultural no está hecha únicamente de grandes acontecimientos, sino también de momentos compartidos que, con el paso del tiempo, terminan formando parte de quiénes somos.

El espacio propone así una mirada a la memoria desde el presente. A esa capacidad de una ciudad para guardar lo que ha vivido, transmitirlo y volver a encontrarse con ello años después. Una memoria que no es estática, sino que se transforma cada vez que una nueva generación la recibe y la hace suya.

Otras formas de memoria

Pero la memoria no solo se contempla: también se construye. La campaña incorpora una plataforma digital en la que cualquier persona podrá compartir sus recuerdos vinculados al Teatro Principal y contribuir así a crear un archivo colectivo de su memoria.

El propio edificio se convertirá también en en un espacio para conservarla. Durante toda la temporada, en el vestíbulo del Teatro Principal habrá postales y corchos en los que quienes lo deseen podrán escribir sus recuerdos y dejarlos allí. Pequeñas historias personales que, reunidas, irán construyendo una memoria común.