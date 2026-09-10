Una preocupación familiar alumbra un cuento para ayudar a los niños a afrontar el miedo

Lo que comenzó como una preocupación de unos padres ante el cambio de comportamiento de su hijo al estrenar nivel académico ha terminado convirtiéndose en un libro infantil que, además, respalda causas solidarias.

“El cuento de Marco y el club de los valientes” nace de las experiencias que Marco, un niño de seis años que empezó a contar a sus padres sus miedos al dar el salto de Infantil a Primaria.

El cambio resultó no tan sencillo para el pequeño zamorano. Y es que sus progenitores comenzaron a notar que estaba más triste y que había dejado de comportarse como de costumbre. “Marco es un niño alegre, muy expresivo, al que le encanta hablar… y le empezamos a notar que no quería hablar mucho o salía del cole y siempre le veías un poco…”, relata su madre, Carmen de Prada Calleja.

Un buen día la madre decidió comenzar a escribir las anécdotas y experiencias que su hijo compartía con ella. “Me gusta mucho leer y empecé a escribir las cosas que me iba contando Marco”, testimonia.

Los textos donde plasmó lo que les estaba transmitiéndole su vástago fueron tomando forma hasta convertirse en una historia protagonizada por un niño que, al comenzar Primaria, desarrolla un temor a equivocarse y para protegerse crea con sus amigos el "Club de los Malotes". En el relato se plantean cuestiones como la resiliencia, la valentía y la importancia del acompañamiento emocional durante la infancia.

La historia, que parte una experiencia familiar real, pone el foco en la necesidad de que los niños puedan expresar sus preocupaciones y sepan que pedir ayuda también es una forma de valentía. Y de hecho en el volumen aparece una conversación honesta con su padre le hace descubrir que la valentía no reside en portarse mal, sino en decir la verdad, aunque asuste.

“Empezamos a hablar con él, nos empezó a contar y se atrevió a pedir ayuda, que al final es lo más importante. Nos pide ayuda y nos dice que pasar a Primaria se le ha quedado grande”, testimonia la madre. Para la autora, compartir esta experiencia “puede servir” también a otras familias que atraviesan situaciones similares.

Publicación

Una vez terminado el texto, Carmen de Prada Calleja incorporó las ilustraciones y envió el proyecto a distintas editoriales. Aunque recibió algunas respuestas negativas, entre ellas la de Anaya, ya que la firma “trabaja con un círculo cerrado de autores”, finalmente varias empresas del sector mostraron interés por la propuesta. Las aventuras de Marco han llegado finalmente a las librerías de la mano de la editorial infantil Rimpompante, que ya preparada la segunda edición.

El libro, pensado para niños de entre los 4 y los 10 años, presenta además una serie de actividades complementarias destinadas a trabajar las emociones y reforzar los aprendizajes de la historia. “Es un poco de autoayuda para toda la familia, tanto para los padres como para los niños”, afirma Carmen que remarca que la historia está contada desde la perspectiva de un menor porque “estamos muy acostumbrados a ver estas situaciones desde los ojos de los adultos”.

Vertiente solidaria

Dado que el protagonista y la temática es infantil, su autora pensó ayudar a colectivos vinculados con la infancia. Tras contactar con la AECC contra el Cáncer de Zamora optó por la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León, Pyfano, y por la Asociación de Autismo Zamora, dado que conoce a familias que la integran, colectivos que recibirán un 5% cada uno de los beneficios que genere la venta del volumen. “Es una manera de que los niños ayuden a niños y también los padres para dar visibilidad” a sus situaciones y “que sepan que no están solos”.

El volumen ha sido presentado en varios pueblos de la provincia y por delante tiene citas en librerías zamoranas, de Valladolid y Salamanca así como en bibliotecas de la provincia.

Una historia de superación que ayuda en múltiples vertientes.