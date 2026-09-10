La oveja Fromaja ya tiene camiseta, gorra, calcetines y termo: Fromago lanza su merchandising oficial para lucir durante la feria del queso de Zamora

Fromago ya se puede llevar puesta. La feria internacional del queso que convertirá Zamora en capital quesera del 17 al 20 de septiembre estrena merchandising oficial con una protagonista indiscutible: Fromaja, la oveja mascota del certamen que salta de la imagen de la feria a camisetas, gorras, calcetines y botellas termo.

La nueva colección permite llevarse un pequeño recuerdo de Fromago más allá de los puestos, las catas y las actividades del programa. Fromaja aparece en algunos de los productos con su imagen más reconocible, convertida ya en uno de los símbolos simpáticos de una feria que busca combinar promoción agroalimentaria, identidad local y ambiente festivo en las calles de Zamora.

Para presentar las prendas y complementos, Fromago ha contado con Judith Barrero, Miss Zamora 2026, y Carlos Baex, Mister Zamora 2026, que han posado en el entorno de la Catedral con algunos de los artículos.

PRECIOS Y PUNTOS DE VENTA Camiseta adulto (2 modelos) — 12 euros

Camiseta infantil (1 modelo) — 9 euros

Calcetines (2 modelos) — 8 euros

Gorra — 5 euros

Botella termo — 15 euros PUNTOS DE VENTA: Venta exclusiva en los puntos de información de Eilza, en las plazas de La Marina y Viriato FEHCAS DE VENTA: Del 17 al 20 de septiembre hasta fin de existencias

¡Ojo! Hasta fin de existencias

La venta será exclusiva en los stands de información de Eilza Formación, ubicados en la Plaza de la Marina y en la Plaza de Viriato de Zamora, durante los días de celebración de Fromago, del 17 al 20 de septiembre, y hasta fin de existencias.

La colección incluye camisetas de adulto, con dos modelos disponibles, a 12 euros; camiseta infantil, a 9 euros; calcetines, también con dos modelos, a 8 euros; gorra, a 5 euros; y botella termo, a 15 euros.

Con esta iniciativa, Fromago refuerza su presencia más allá de la programación estrictamente gastronómica. La feria no solo se podrá visitar, saborear y recorrer, también se podrá vestir. Y Fromaja, convertida en embajadora de la experiencia, es la gran protagonsita.