Una masa de aire tiene la culpa del desplome térmico en Zamora, que pasará de 35 a 26 grados en un solo día

De 35 a 26 grados en menos de 24 horas. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un desplome térmico para mediados de la próxima semana, un giro brusco en el paso del martes al miércoles con una diferencia de casi diez grados. Aunque sobre el papel puede parecer una rareza, en meteorología este tipo de cambios tiene explicación.

La clave suele estar en el cambio de masa de aire. Durante varios días, Zamora quedará bajo una situación claramente estable, soleada y cada vez más cálida. Las temperaturas irán subiendo de forma progresiva hasta alcanzar valores plenamente veraniegos, con máximas de 31 grados el domingo, 33 el lunes y 35 el martes. Sin embargo, a partir del miércoles entra una masa de aire más fresca con un cambio en la circulación atmosférica capaz de cortar ese ascenso térmico.

En estos casos, el termómetro no baja porque sí. Puede hacerlo por la llegada de un frente, por un giro del viento a componente más fresca, por la entrada de aire atlántico, por un aumento de la nubosidad o por una combinación de varios factores. La atmósfera funciona como una gran maquinaria: si durante unos días domina el aire cálido, seco y estable, las máximas se disparan; si de pronto cambia el origen del aire que llega, la temperatura puede caer de golpe.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

También influye mucho el momento del año. En septiembre, el calor todavía puede apretar con fuerza en las horas centrales del día, pero las noches son más largas y la atmósfera empieza a estar más expuesta a cambios rápidos. Por eso no es extraño ver jornadas casi veraniegas seguidas de un descenso acusado.

La diferencia entre el martes y el miércoles llama la atención porque no se trata de una bajada suave, sino de un auténtico escalón térmico: de 35 a 26 grados. En la práctica, Zamora pasaría de una sensación de calor intenso a un ambiente mucho más templado, especialmente si el descenso viene acompañado de viento, nubes o una renovación clara del aire.

Conviene recordar, además, que a varios días vista la previsión todavía puede ajustarse. La tendencia sí es clara: primero subida progresiva de temperaturas y después desplome. Lo que puede variar en las próximas actualizaciones es la intensidad exacta de esa bajada, si finalmente son nueve grados, algo menos o incluso algo más.

Previsión para los próximos días en Zamora

El tiempo se mantendrá estable y seco durante los próximos días, con cielos despejados o poco nubosos y una probabilidad de precipitación del 0% en todo el periodo previsto.

Este jueves, Zamora tendrá una jornada suave, con temperaturas entre 10 y 24 grados. El viernes comenzará el ascenso térmico, con mínima de 11 grados y máxima de 28. El sábado seguirá subiendo el termómetro, hasta los 29 grados, y el domingo se alcanzarán ya los 31 grados.

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La próxima semana arrancará con más calor: 33 grados el lunes y 35 el martes, el día más cálido de la previsión. Después llegará el cambio más llamativo, con una máxima de solo 26 grados el miércoles, casi diez menos que la jornada anterior.