Por qué el gas radón causa tantos casos de cáncer en Zamora: el enemigo invisible que sale del suelo y ataca tus pulmones

Lo advierte en una entrevista a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA el oncólogo zamorano Luis Posado, Premio a la mejor tesis de la Socidad de Oncología: "En Zamora hay mucho gas radón y eso es muy peligroso para el cáncer de pulmón". Y no solo lo dice él, también así lo avala una investigación en Zamora sobre el gas, que se posiciona como primera causa de cáncer de pulmón en no fumadores.

El gas radón es uno de esos riesgos que no se ven, no se huelen y no se notan, como ocurre con el monóxido de carbono. Ambos son dos gases peligrosos, invisibles e inodoros que pueden acumularse en los hogares, pero tienen orígenes, efectos en la salud y formas de detección completamente diferentes. El caso que nos ocupa -el radón- no provoca tos inmediata, no irrita como el humo y no deja una señal evidente en la vivienda. Precisamente por eso resulta peligroso: puede acumularse durante años en espacios cerrados y aumentar el riesgo de cáncer de pulmón sin que quienes viven o trabajan allí sean conscientes de la exposición.

Un motivo geológico en Zamora

En Zamora, el problema tiene una explicación geológica. El radón es un gas radiactivo de origen natural que procede de la desintegración del uranio presente en rocas y suelos. El Consejo de Seguridad Nuclear explica que el radón-222 forma parte de la cadena de desintegración del uranio-238 y que, aunque al aire libre no suele alcanzar niveles elevados, puede acumularse en viviendas y edificios, sobre todo en zonas con suelos permeables o con mayor contenido de radio-226.

La provincia de Zamora aparece de forma recurrente entre las zonas de especial atención por la presencia de este gas, especialmente en comarcas del oeste como Sayago, Aliste y parte de Sanabria, territorios donde la naturaleza del subsuelo favorece su emisión.

El radón sale del terreno y puede colarse por grietas, juntas, cámaras sanitarias, sótanos, garajes, arquetas, conducciones o pequeños huecos de la cimentación. Una vez dentro, si la ventilación es insuficiente, se acumula. Por eso las plantas bajas, los semisótanos y los sótanos son los espacios más sensibles.

Cómo actúa en el cuerpo

El peligro del radón no está tanto en el gas en sí como en lo que ocurre cuando se desintegra. Al ser radiactivo, genera partículas también radiactivas que pueden adherirse al polvo del aire. Al respirar, esas partículas entran en los pulmones y se depositan en las vías respiratorias.

Ahí está la clave: esas partículas emiten radiación alfa. Este tipo de radiación no atraviesa fácilmente la piel desde fuera, pero dentro del organismo puede dañar las células cercanas. En los pulmones, ese daño repetido puede afectar al ADN de las células. Y cuando el ADN se daña de forma persistente, aumenta la posibilidad de que aparezcan mutaciones que, con el tiempo, deriven en un cáncer.

La Organización Mundial de la Salud señala que el radón es una de las principales causas de cáncer de pulmón y que el riesgo aumenta un 16% por cada incremento de 100 Bq/m³ en la concentración media de radón a largo plazo. También subraya que la relación dosis-respuesta es lineal: cuanto mayor es la exposición acumulada, mayor es el riesgo.

Por qué el tabaco multiplica el peligro

El radón es especialmente preocupante en fumadores. La OMS advierte de que la probabilidad de que provoque cáncer de pulmón es mucho mayor en personas que fuman y estima que el riesgo asociado al radón en fumadores puede ser unas 25 veces superior al de una persona que no fuma.

Esto no significa que el radón solo afecte a fumadores. También supone un riesgo para no fumadores. Pero cuando se combina con el tabaco, los daños se potencian.

La única forma de saberlo: medir

El CSN advierte de que la cartografía del potencial de radón no debe considerarse sustitutiva de las mediciones directas, que son el indicador más fiable del riesgo concreto en una vivienda o lugar de trabajo. Esto es fundamental en Zamora, de modo que un municipio esté en una zona de potencial elevado no significa que todas las casas tengan niveles altos. Y al revés: una vivienda concreta puede acumular radón por su construcción, sus grietas, su ventilación o su contacto con el terreno.

Por eso, ante la duda, lo más fiable es colocar detectores homologados durante un periodo prolongado, preferiblemente en las zonas más habitadas de la vivienda y en plantas bajas o semisótanos. Si los niveles son altos, existen soluciones: mejorar la ventilación, sellar entradas desde el terreno, instalar barreras antirradón o sistemas de extracción bajo la solera.