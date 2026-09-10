La escritora María Solar hablará sobre su última novela en la ciudad

La conocida escritora y periodista gallega María Solar, que compartirá con los lectores su última novela, “Las malas ideas” en la apertura de la quinta temporada del club de lectura de LER el viernes día 11 de septiembre.

El encuentro tendrá lugar a las 19.45 horas en la librería de la calle Riego y contará con la presencia de la autora. Los interesados en asistir deberán reservar plaza.

María Solar, nacida en Santiago de Compostela en 1970, es una de las voces más reconocidas de la literatura gallega contemporánea.

Trayectoria

Licenciada en Biología y Periodismo, ha desarrollado una larga trayectoria en radio y televisión (lleva 25 años en la Radio Televisión gallega y actualmente presenta Zigzag Fin de Semana y coordina los contenidos culturales de la televisión gallega), además de cultivar la literatura infantil, juvenil y para adultos.

Entre sus numerosos reconocimientos destacan el Premio Lazarillo de Creación Literaria y el Premio Xerais de Novela, obtenido en 2022 por La culpa. Sus obras han sido traducidas a diferentes idiomas y algunas han formado parte de la prestigiosa selección internacional White Ravens.

Con "Las malas ideas", Solar vuelve a combinar humor, misterio y crítica social en una historia protagonizada por Elías, un exitoso director de producción de series cuya vida comienza a desmoronarse cuando su equipo se declara en huelga y recibe la noticia de la muerte de su padre.

Tras la trama se esconde una reflexión sobre el precio del éxito, las relaciones familiares, la vejez, los cuidados, la inmigración y todo aquello que sacrificamos mientras perseguimos la vida que creemos que debemos tener.