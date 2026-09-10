Cuenta atrás para uno de los cursos más demandados por los mayores en Zamora

Tras finalizar el periodo de exámenes extraordinarios esta misma semana, la UNED de Zamora encara un nuevo curso universitario en el que no solo son protagonistas aquellos que van a estudiar un grado superior, sino que también se ponen en marcha los alumnos de la UNED Sénior, una de las iniciativas con más repercusión en Zamora en los últimos años. Será el próximo 21 de septiembre, lunes, cuando se abra la matrícula para las asignaturas que se impartirán durante este curso.

Será el 5 de octubre cuando arranque el nuevo curso en la UNED Sénior, con dos materias dedicadas a la historia del arte en Zamora y la historia de una forma muy especial. Se trata de “De la Antigüedad a la Modernidad: hitos para una breve historia del arte en Zamora I” y “La Historia a través de sus protagonistas I”. En Zamora capital, la asignatura dedicada al arte contará con grupos los martes y jueves, a partir del día 6 de octubre, dejando los miércoles para la otra materia. El horario será de 18.00 a 20.00 horas.

Por su parte, el aula de la UNED Sénior en Benavente, con las mismas dos asignaturas para arrancar el curso, tendrá clases los martes y miércoles, también de 18.00 a 20.00 horas.

Mismos precios

La UNED de Zamora mantiene las mismas tasas de matrícula de estos estudios para mayores de 55 años, cuando el programa comenzó, hace ya ocho años. “Se trata de un refuerzo de nuestra apuesta por una formación accesible y por facilitar la continuidad de los participantes en una iniciativa que se ha consolidado con el paso de los cursos”, se asegura desde la UNED de Zamora.

Con esta programación, UNED Sénior continúa ofreciendo una propuesta formativa dirigida a quienes desean seguir aprendiendo, ampliar conocimientos y participar en actividades académicas y culturales sin que sea necesario contar con una titulación previa.

Cursos de aniversario

Además, la UNED prepara una programación especial con motivo de su cuarenta aniversario, recuperando cinco propuestas que arrancaron el pasado curso con una gran acogida, combinando cultura, idiomas, literatura y participación y que volverán a formar parte de la programación del curso 2026-2027.

La oferta estará integrada por el Club de Lectura, los miércoles a las 11.00 horas; el Taller de Teatro Leído, los miércoles, a las 12.00 horas; Inglés para Viajeros I, los martes, a las 11.00 horas e Inglés para Viajeros II, los jueves a las 11.00 horas. Además, se incluye el curso de Historia del Cine, los lunes a las 18.00 horas.

Las clases de estos cinco cursos comenzarán igualmente durante la semana del 5 de octubre, cada actividad en el día de la semana que tiene asignado. Tanto el Club de Lectura como el Taller de Teatro Leído serán gratuitos. Por su parte, los cursos de Inglés para Viajeros I y II y Historia del Cine tendrán un precio de 30 euros en matrícula ordinaria y de 27 euros para el ámbito UNED. Los cinco cursos cuentan con plazas limitadas, por lo que las personas interesadas podrán consultar con el centro asociado las condiciones y disponibilidad de plazas. Toda la información detallada sobre estas actividades, así como el procedimiento de matrícula, estará disponible en la página web del centro de UNED Zamora en los próximos días.

En cuando al calendario universitario ordinario, la matrícula permanecerá abierta hasta el 21 de octubre, en un año donde se incorpora el nuevo grado de Ingeniería en Inteligencia Artificial, sumándose así a los 23 grados que ya se ofertaban.