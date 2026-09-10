Cómo ayudar a las familias más necesitadas en su vuelta al cole

Una nueva edición de la campaña “Vuelta al Cole Solidaria” se celebra este viernes y sábado en Carrefour, gracias a la colaboración de su fundación con Cruz Roja. Se trata de una iniciativa de recogida de material escolar a favor de la infancia en riesgo social que se desarrollará durante este fin de semana en más de 200 hipermercados de la compañía.

En Zamora, el voluntariado de Cruz Roja estará presente en el Carrefour del Centro Comercial Valderaduey durante esos dos días para atender a las personas que se acerquen para donar material escolar, ya que pueden ser desde mochilas hasta cuadernos, bolígrafos, lápices o rotuladores. Posteriormente, Cruz Roja en Zamora distribuirá el material escolar donado entre los niños y niñas de familias en las que se ha detectado situación de vulnerabilidad social en la provincia.

Campaña Vuelta al Cole Zamora / Cedida

Dicha iniciativa arranca con la donación directa de 100.000 euros en material escolar realizada por Carrefour para toda España. Una generosa donación a la que se sumarán las aportaciones en material escolar que realicen las personas que deseen colaborar. Fruto de dicha alianza, durante la pasada edición, se hizo entrega a Cruz Roja de material escolar por valor de 337.033 euros, cantidad que permitió cubrir las necesidades de más de 12.300 niños y niñas en situación de vulnerabilidad social de toda España.

Reducir el impacto económico del nuevo curso

“Este proyecto que tiene como objetivo reducir el gran impacto económico que va a suponer el inicio del nuevo curso para miles de familias en riesgo social, y contribuir a alcanzar una educación inclusiva y de calidad en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible que trata sobre Educación de Calidad. Además, va a ayudar a empoderar a los y las menores beneficiarios en una fecha tan significativa como es el inicio del curso escolar”, valoran desde Cruz Roja.

Vuelta al Cole Solidaria / Cedida

Esta iniciativa ha dado como fruto desde que comenzó la entrega a Cruz Roja de más de 7,9 millones de euros en material escolar a favor de la infancia y juventud en riesgo social de las diferentes localidades españolas.

Otras áreas de colaboración

Cruz Roja Española y Fundación Solidaridad Carrefour trabajan conjuntamente desde hace veinticinco años en la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, a través del desarrollo y puesta en marcha de innumerables iniciativas sociales. Iniciativas como la Vuelta Al Cole Solidaria que este año alcanza su XVIII edición con un histórico de más de 7,9 millones de euros entregados en material escolar en beneficio de miles de menores en riesgo social de las diferentes localidades de nuestro país.

A su vez, en diciembre de 2025 ambas instituciones renovaron por tres años más un importante acuerdo de cooperación suscrito en 2001 para la atención de personas afectadas por situaciones de catástrofe, como ocurriera con la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, el masivo apagón o los gravísimos incendios que año tras año han asolado diferentes localidades de toda España, con especial afectación en la provincia de Zamora. Intervenciones que realizan en escenarios de excepcionalidad y urgente necesidad que tan solo durante este año han dado como fruto la atención de más de 7.000 personas afectadas.