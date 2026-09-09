Zamora reunirá a expertos para analizar la aplicación de la inteligencia artificial en la discapacidad

Zamora se convertirá los próximos días 16 y 17 de septiembre en punto de encuentro nacional para abordar uno de los grandes retos tecnológicos y sociales la aplicación de la inteligencia artificial a la accesibilidad y a las políticas de inclusión de las personas con discapacidad.

El Foro Nacional de Inteligencia Artificial y Accesibilidad Universal reunirá a cerca de un centenar de expertos que situarán a Zamora como una referencia para el desarrollo de nuevas iniciativas y proyectos en este ámbito, bajo el amparo la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.

El primer teniente de alcalde de Zamora y presidente de la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad de la Federación Española de Municipios y Provincias, David Gago, señaló que el encuentro supone "abrir un camino importantísimo" para visualizar el futuro del trabajo con las personas con discapacidad y de la accesibilidad universal. La elección de Zamora responde también a la voluntad de convertir la ciudad en un espacio adecuado para poner en marcha modelos, nuevas prácticas y proyectos piloto.

"La inteligencia artificial ha llegado para quedarse", enfatizó Gago, quien ahondó en que la cita permitirá a Zamora situarse en el mapa nacional e internacional gracias a la participación de especialistas de primer ámbito.

Desde la FEMP, su director de Comunicación, Álvaro Mateos, reivindicó la accesibilidad universal como una de las principales líneas de trabajo de la organización y ha destacado la apuesta paralela por la inteligencia artificial. En este sentido, recordó que la Federación ha elaborado recientemente una guía práctica sobre el uso de la inteligencia artificial en las entidades locales porque la IA ya forma parte del presente de las administraciones y que los ayuntamientos tendrán que afrontar el reto de incorporarla a sus políticas y servicios.

Declaración de Zamora

Uno de los momentos centrales de la cita será la reunión de la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad de la FEMP, que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Zamora. El foro concluirá además con la denominada Declaración de Zamora sobre la Inteligencia Artificial Social, un documento, que según Mateos, dejará constancia del compromiso de las administraciones con una tecnología puesta al servicio de las personas precisó Mateos.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández, esgrimió que el foro es “una oportunidad para Zamora” ya que se trata un ámbito que todavía considera poco conocido. Fernández sostuvo que la inteligencia artificial está provocando un "cambio de paradigma" que tendrá consecuencias “tanto en la vida personal como en los ámbitos laboral y social” y en la “calidad de vida de las personas con discapacidad”.

Las jornadas, abiertas al público interesado en temas de discapacidad e IA tendrán lugar en el teatro del Seminario San Atilano, combinarán ponencias de especialistas con mesas de debate y experiencias prácticas, con un lenguaje accesible para quienes no están familiarizados con la terminología tecnológica.

El programa incluirá además experiencias desarrolladas en Zamora y una mesa dedicada al proyecto europeo IncluvIA, una iniciativa que busca mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad mediante el uso de la tecnología. En el proyecto participan el Ayuntamiento de Zamora y entidades de Francia y Portugal.

Aplicaciones prácticas

El concejal David Gago ejemplificó alguno de las aplicaciones ya existentes. Así la Fundación ONCE ha desarrollado sistemas de asistencia para personas con discapacidad visual con unos robots acompañan a personas invidentes en aeropuertos desde el taxi a la terminal o herramientas de clonación de voz que permiten recuperar una voz natural a personas que han perdido la capacidad de hablar tras determinadas intervenciones médicas.

La inteligencia artificial también puede facilitar la comunicación de personas con síndrome de Down que presentan dificultades de dicción o contribuir a adaptar determinados puestos de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad.

El encuentro cuenta con la colaboración de la FEMP, la Fundación ACS, el Ayuntamiento de Zamora y la Concejalía de Servicios Sociales, además del CERMI Nacional y la Fundación ONCE, entre otras entidades vinculadas a la inclusión y la accesibilidad.