Viento en popa para los alojamientos extrahoteleros de la provincia: así están cambiando los turistas sus preferencias de estancia en Zamora

La radiografía del sector turístico revela la tendencia cada vez mayor a elegir alojamientos extrahoteleros por parte de los viajeros que se acercan a Zamora. Los datos de la encuesta entre negocios del sector que realiza periódicamente el Instituto Nacional de Estadística vislumbran ese patrón y así se pone de relieve en los datos de los siete primeros meses de este año.

Mientras en ese periodo del año, en los negocios tradicionales del sector, los hoteleros, únicamente se ha experimentado un crecimiento del 1% en viajeros que llegan a la provincia y una caída del 1,7% en las pernoctaciones, en las camas que ofrecen casas de turismo rural, pisos y apartamentos turísticos, el incremento llega a los dos dígitos en las pernoctaciones.

El auge de ese nicho de mercado del sector turístico lo constatan tanto los datos parciales de los siete primeros meses del año que se han conocido hasta el momento como los específicos del mes de julio, aunque en ese último caso, con matices.

Turismo rural

En lo que respecta al turismo rural, entre enero y julio de este año se han contabilizado en la provincia 34.699 viajeros, un 18,9% más que en los mismos meses del año pasado, mientras que las pernoctaciones han subido un 10,5% hasta elevarse a 67.721 las contabilizadas en ese periodo. Es decir, que ese tipo de alojamientos rurales han ganado más de 5.500 viajeros y casi 6.500 noches adicionales sumadas las de todos los viajeros.

Eso sí, cuando se arrima más la lupa y se diferencia entre los viajeros españoles y los extranjeros, los primeros mantienen incrementos en una horquilla aproximada de entre el 17 y el 18%, tanto en pernoctaciones como viajeros, pero entre los llegados de otros países, la subida del número de visitantes fue significativa, con 700 más, un 32%, pero paradójicamente las pernoctaciones descendieron un 37%, con unas 2.700 menos. Ese contraste se explica porque los viajeros extranjeros pasaron de una media de 3,36 noches por viajero en 2025 a una de 1,6 este año.

Turistas en el entorno de la Catedral de Zamora. / L.O.Z.

Por lo que respecta a los datos únicamente del mes de julio, hechos públicos por el INE, los visitantes que se alojaron en establecimientos de turismo rural se han incrementado un 6,5%, hasta los 8.849, pero las pernoctaciones, en cambio, cayeron un 10%, con casi 1.800 menos que en julio de 2025.

En cualquier caso, son mejores cifras que los de los hoteles de la provincia, que ese mes anotaron este año en la estadística del INE una pérdida de casi 1.800 turistas y más de 4.000 pernoctaciones, con números negativos porcentuales en julio del 7,7 y el 10,6%, respectivamente.

El doble de pernoctaciones de extranjeros en pisos turísticos

En cuanto a los apartamentos turísticos, la encuesta de ocupación que elabora el INE a partir de los datos facilitados por los propietarios, constata que julio fue un buen mes, con un 17,5% más de viajeros hasta los 2.430 y una subida del 27,5% en las pernoctaciones, con un total de 7.194. Especialmente llamativo resultan las pernoctaciones internacionales, que son más del doble que las registradas en julio de 2025, al pasar de 243 a 560.

Visita este año de turistas alemanes a Zamora. / José Luis Fernández (Archivo)

Por lo que se refiere a los siete primeros meses del año, la caída del número de viajeros de los pisos turísticos de casi un 3%, con 8.914 personas alojadas de enero a julio, se compensa con el hecho de que la media de noches de estancia fue significativamente mayor y eso hace que las pernoctaciones crezcan el 17,5%, hasta sumar 21.770 en apartamentos turísticos, 3.242 noches más que en ese periodo de 2025.

Es decir, que aunque hubo menos clientes en ese nicho de mercado, estos permanecieron más tiempo y el dato global fue positivo para el sector. Justo la tendencia contraria a la de los hoteles de la provincia, que subieron ligeramente el número de viajeros en ese periodo pero bajaron las pernoctaciones porque su talón de Aquiles fue la estancia media por turista.