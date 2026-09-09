Tercera Caída celebra el sábado, 12 de septiembre, su convivencia anual en la ermita de Valderrey

La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída celebrará el próximo sábado 12 de septiembre su tradicional comida campera, una jornada de convivencia que reúne cada año a hermanos, familiares y amigos.

La pradera de la ermita del Cristo de Valderrey vuelva ser otra vez escenario para esta actividad lúdica donde la cofradía ha previsto un amplio programa de actividades.

La jornada comenzará con el tradicional rezo y la ofrenda floral al Cristo, acompañados por el coro de la hermandad. Como todos los años habrá, concurso de pintura infantil y de postres, que requieren de inscripción previa a través de la web de la cofradía, sin olvidar degustación de limonada y embutidos. Además, habrá bar con precios populares durante toda la jornada.

La comida de hermandad contará con una gran paella, bebida, pan y postre con un donativo de 8 euros, que pueden recoger los vales en Casa de Hermandad hasta el 10 de septiembre, de 20.00 a 21.00 horas y en Mardem Hogar, desde el 4 de septiembre, en horario de comercio.

Además, por la tarde la hermandad la fiesta continúa con la esperada rifa de productos, baile y música a cargo de la charanga La Matraca.

Nació originalmente en septiembre de ese año como uno de los actos especiales para conmemorar el 75 aniversario de la fundación de la cofradía. Tras el éxito y la gran acogida de aquella primera edición en la pradera de la ermita del Cristo de Valderrey, la junta directiva decidió instaurarla para siempre como una cita anual fija en su calendario con el fin de seguir estrechando lazos entre hermanos y familiares más allá de la Semana Santa.