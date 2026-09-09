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¡No te quedes sin plaza! Apúntate a la excursión gratuita al parque multiaventura de Sanabria

También puedes inscribirte a un taller con tablets en la capital

Excursión al parque multiaventura de Sanabria.

Excursión al parque multiaventura de Sanabria. / Ayuntamiento de Zamora

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Isabel Rodríguez

Zamora también es una ciudad amiga de los más pequeños. Así se desprende del II Plan Local de Infancia y Adolescencia elaborado por el Ayuntamiento en el que están recogidas algunas de las actividades que a continuación te detallamos: 'Nos vamos a Sanabria' y 'Mi huella digital'.

Para inscribirte a estas dos actividades, sin coste, es decir, de carácter gratuito, tienes que reservar tu plaza en la web https://lineazamoraapuntame.com/ seleccionando en el desplegable la opción de Ciudad Amiga de la Infancia.

Nos vamos a Sanabria

  • Fecha: sábado 26 de septiembre
  • Salida 8.30 horas, regreso 20.00 horas
  • Dirección: C/ Santiago Alba Bonifaz (cerca del Mercado Abastos provisional)
  • Edades: 9-17 años
  • Este taller admite lista de espera

El Ayuntamiento de Zamora organiza este sábado una excursión con entrada gratuita a Sanabria Lake (parque multiaventura, tirolinas, cuerdas...), pequeña ruta senderista, baño en el Lago de Sanabria y comida al aire libre.

Está pensada para jóvenes de 9 a 17 años y los participantes deberán llevar ropa y calzado cómodos para caminar, ropa para baño y comida al aire libre (bocadillo o similar) y agua.

Según indican fuentes municipales, es necesario enviar antes una autorización firmada de padre-madre-tutor/a legal (cuyo modelo se encuentra en la web https://lineazamoraapuntame.com/) al e-mail municipal: infanciayadolescencia@zamora.es o llamar al teléfono municipal 980 675387 (Teresa N.)

Mi huella digital

  • Fechas: dos tardes, el 23 y el 30 de septiembre
  • De 17.00 a 18.30 horas
  • ¿Dónde?: En edificio San Atilano, Pza. Seminario 2
  • Edades: 10-13 años
  • Este taller admite lista de espera

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En esta actividad se disfrutará jugando con tablets en el rastreo de la privacidad, derecho que tiene todo niño, niña y adolescente. De igual modo, es necesario enviar la autorización que se adjunta en la web a infanciayadolescencia@zamora.es o llamar teléfono municipal 980 675387 (Teresa N.)

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