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No te olvides de la rebequita: las temperaturas mínimas bajan en Zamora

La nubosidad será menor, pero las temperatuas mínimas experimentarán un ligero descenso

Chaqueta de punto. Rebequita.

Chaqueta de punto. Rebequita. / Ron Lach / Nadezhda Diskant

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Isabel Rodríguez

Tras la ola de calor y los posteriores chubascos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una mayor estabilidad atmosférica para lo que resta de semana.

Conforme al pronóstico de la Aemet, la probabilidad de lluvia se reducirá a cero en los próximos días, por lo que no se esperan lluvias como las que han sorprendido a comienzos de esta segunda semana de septiembre.

Además, la nubosidad desaparecerá para dar pie a cielos despejados con sol radiante. Respecto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 24 grados y los 32 grados hasta el domingo, aunque se espera que su ascenso sea progresivo y continúe la próxima semana hasta los 35 grados del martes, por ejemplo.

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Tiempo en Zamora.

Tiempo en Zamora. / Aemet

Temperaturas mínimas de 10 grados en Zamora capital

Eso sí, las temperaturas mínimas también variarán y se situarán entre los 10 y los 15 grados, por lo que será necesaria una rebequita durante las primeras horas de la mañana o las últimas. De hecho, la jornada más "fresca" en Zamora se vivirá este mismo jueves, con temperaturas máximas de 24 grados y mínimas que apenas alcanzarán los 10 grados. Un pronóstico que abre la temporada de vestirse por capas como una cebolla para hacer frente a los contrastes de tiempo y no pasar ni frío ni calor.

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