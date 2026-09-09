No te olvides de la rebequita: las temperaturas mínimas bajan en Zamora
La nubosidad será menor, pero las temperatuas mínimas experimentarán un ligero descenso
Tras la ola de calor y los posteriores chubascos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una mayor estabilidad atmosférica para lo que resta de semana.
Conforme al pronóstico de la Aemet, la probabilidad de lluvia se reducirá a cero en los próximos días, por lo que no se esperan lluvias como las que han sorprendido a comienzos de esta segunda semana de septiembre.
Además, la nubosidad desaparecerá para dar pie a cielos despejados con sol radiante. Respecto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 24 grados y los 32 grados hasta el domingo, aunque se espera que su ascenso sea progresivo y continúe la próxima semana hasta los 35 grados del martes, por ejemplo.
Temperaturas mínimas de 10 grados en Zamora capital
Eso sí, las temperaturas mínimas también variarán y se situarán entre los 10 y los 15 grados, por lo que será necesaria una rebequita durante las primeras horas de la mañana o las últimas. De hecho, la jornada más "fresca" en Zamora se vivirá este mismo jueves, con temperaturas máximas de 24 grados y mínimas que apenas alcanzarán los 10 grados. Un pronóstico que abre la temporada de vestirse por capas como una cebolla para hacer frente a los contrastes de tiempo y no pasar ni frío ni calor.
- Un trabajador interino de Zamora recibirá 10.000 euros de la Junta por 'abuso de la temporalidad': la sentencia se envía a la Inspección de Trabajo
- ¿Por qué Segovia, Salamanca, León, Burgos y Valladolid tienen dos residencias públicas de mayores y Zamora una? 300 personas se lo preguntan en una concentración
- La búsqueda de Nena: una zamorana pide ayuda para encontrar a una antigua compañera de colegio de hace más de 50 años
- El centro de datos de IA de Zamora creará 500 empleos, pero liberará las emisiones de CO2 de 172.000 coches
- La falta de alumnos obliga a cerrar tres centros educativos en pueblos de Zamora
- Molinos de 250 metros y 95.000 paneles solares: dos proyectos que cambiarán el panorama energético y paisajístico de Sayago en Zamora
- Así será Monte la Reina: el Ejército muestra el futuro cuartel de Toro por dentro
- Unos 4.000 zamoranos llenan la Plaza Mayor y expresan con banderas de España su apoyo a Ceuta