Cultura
El lanzamiento musical del Braganza Classic Fest recala en Zamora con un concierto gratuito
Juventus Ensemble serán los protagonistas de una actuación musical en la ciudad a la que ha confirmado su asistencia la alcaldesa de la ciudad vecina portuguesa
La ciudad de Zamora acogerá, el próximo domingo 13 de septiembre, el concierto de lanzamiento de la sexta edición del "Festival Internacional de Música Braganza Classic Fest", un evento que se celebrará en el municipio portugués entre los días 26 de septiembre y 10 de octubre.
El concierto de Zamora tendrá lugar a las 20.00 horas en el Teatro Principal con entrada gratuita hasta completar aforo. Sus protagonistas serán los miembros de Juventus Ensemble, que interpretarán obras de Haydn y de Mozart.
En concreto, los artistas que actuarán integrando la formación musical serán Telmo Costa al clarinete, Arieta Liatsi y Alfonso Pinto-Ribeiro al violín, Gustavo Rebelo a la viola y Sofía Torres Durán al violonchelo.
Este espectáculo del Principal, que contará con la presencia en Zamora de la presidenta de la Cámara Municipal de Braganza, Isabel Ferreira, sirve como aperitivo de uno de los festivales de música clásica más relevantes de Portugal.
La organización ha diseñado “una programación de excelencia internacional” que llevará al municipio vecino a algunos de los más prestigiosos intérpretes y orquestas de Europa.
La presencia en Zamora del festival se entiende desde la lógica de abrir la vía transfronteriza del evento, han indicado desde la organización del festival de música clásica.
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