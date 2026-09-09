Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aparcamiento disuasorio en Fromago, ZamoraOficiales los nombramientos de la Cámara de Comercio de ZamoraVíctimas mortales accidentes de tráfico en ZamoraEmpleo bomberos en Benavente
instagramlinkedin

Cultura

El lanzamiento musical del Braganza Classic Fest recala en Zamora con un concierto gratuito

Juventus Ensemble serán los protagonistas de una actuación musical en la ciudad a la que ha confirmado su asistencia la alcaldesa de la ciudad vecina portuguesa

Actuación en el Teatro Principal.

Actuación en el Teatro Principal. / Emma V. Díaz (Archivo)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Ferreras

Zamora

La ciudad de Zamora acogerá, el próximo domingo 13 de septiembre, el concierto de lanzamiento de la sexta edición del "Festival Internacional de Música Braganza Classic Fest", un evento que se celebrará en el municipio portugués entre los días 26 de septiembre y 10 de octubre.

El concierto de Zamora tendrá lugar a las 20.00 horas en el Teatro Principal con entrada gratuita hasta completar aforo. Sus protagonistas serán los miembros de Juventus Ensemble, que interpretarán obras de Haydn y de Mozart.

En concreto, los artistas que actuarán integrando la formación musical serán Telmo Costa al clarinete, Arieta Liatsi y Alfonso Pinto-Ribeiro al violín, Gustavo Rebelo a la viola y Sofía Torres Durán al violonchelo.

Este espectáculo del Principal, que contará con la presencia en Zamora de la presidenta de la Cámara Municipal de Braganza, Isabel Ferreira, sirve como aperitivo de uno de los festivales de música clásica más relevantes de Portugal.

La organización ha diseñado “una programación de excelencia internacional” que llevará al municipio vecino a algunos de los más prestigiosos intérpretes y orquestas de Europa.

Noticias relacionadas y más

La presencia en Zamora del festival se entiende desde la lógica de abrir la vía transfronteriza del evento, han indicado desde la organización del festival de música clásica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un trabajador interino de Zamora recibirá 10.000 euros de la Junta por 'abuso de la temporalidad': la sentencia se envía a la Inspección de Trabajo
  2. ¿Por qué Segovia, Salamanca, León, Burgos y Valladolid tienen dos residencias públicas de mayores y Zamora una? 300 personas se lo preguntan en una concentración
  3. La búsqueda de Nena: una zamorana pide ayuda para encontrar a una antigua compañera de colegio de hace más de 50 años
  4. El centro de datos de IA de Zamora creará 500 empleos, pero liberará las emisiones de CO2 de 172.000 coches
  5. La falta de alumnos obliga a cerrar tres centros educativos en pueblos de Zamora
  6. Molinos de 250 metros y 95.000 paneles solares: dos proyectos que cambiarán el panorama energético y paisajístico de Sayago en Zamora
  7. Así será Monte la Reina: el Ejército muestra el futuro cuartel de Toro por dentro
  8. Unos 4.000 zamoranos llenan la Plaza Mayor y expresan con banderas de España su apoyo a Ceuta

El lanzamiento musical del Braganza Classic Fest recala en Zamora con un concierto gratuito

El lanzamiento musical del Braganza Classic Fest recala en Zamora con un concierto gratuito

Tercera Caída celebra el sábado, 12 de septiembre, su convivencia anual en la ermita de Valderrey

Tercera Caída celebra el sábado, 12 de septiembre, su convivencia anual en la ermita de Valderrey

Comienzan las obras del millón de euros en el polígono de Los Llanos de Zamora: cambio de aceras y alumbrado

Comienzan las obras del millón de euros en el polígono de Los Llanos de Zamora: cambio de aceras y alumbrado

No te olvides de la rebequita: las temperaturas mínimas bajan en Zamora

No te olvides de la rebequita: las temperaturas mínimas bajan en Zamora

Un balance inusualmente positivo: Zamora logró mantener a cero la casilla de fallecidos en las carreteras este verano

Un balance inusualmente positivo: Zamora logró mantener a cero la casilla de fallecidos en las carreteras este verano

Las bibliotecas municipales retoman su actividad cultural tras el parón por el verano

Las bibliotecas municipales retoman su actividad cultural tras el parón por el verano

Más de 300.000 visitantes al olor del queso en Zamora: estos son los dos grandes aparcamientos disuasorios habilitados en Fromago

Más de 300.000 visitantes al olor del queso en Zamora: estos son los dos grandes aparcamientos disuasorios habilitados en Fromago

La Junta desatiende las alegaciones y declara oficiales los nombramientos de la Cámara de Comercio de Zamora

La Junta desatiende las alegaciones y declara oficiales los nombramientos de la Cámara de Comercio de Zamora
Tracking Pixel Contents