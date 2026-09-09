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La Junta desatiende las alegaciones y declara oficiales los nombramientos de la Cámara de Comercio de Zamora

La publicación en el Boletín de Castilla y León oficializa los resultados

Pleno constituyente de la Cámara de Comercio

Pleno constituyente de la Cámara de Comercio / Alba Prieto / LZA

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Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

La directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, Elena León Hernández, ha publicado la resolución que declara oficiales los resultados de las elecciones de las Cámaras de Comercio de Castilla y León, entre ellas la de Zamora, lo que implica que los recursos presentados por los críticos no han sido tenidos en cuenta.

La resolución refrenda el acta levantada por el secretario de la Cámara sobre la sesión constitutiva del Pleno, celebrada el pasado 14 de julio, que dio como resultado la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, que son el presidente, Enrique Oliveira Román, la vicepresidenta primera, Sara Fregeneda López, el vicepresidente segundo, José María Esbec Hernández, el tesorero, Ruperto Prieto Corpas, el vocal y tesorero suplente, Francisco López Fernández y la vocal Judit Pino Pérez.

Composición del Pleno de la Cámara de Comercio de Zamora, declarado oficial por la Junta

Composición del Pleno de la Cámara de Comercio de Zamora, declarado oficial por la Junta / J.N.

Los vocales del Pleno, elegidos en nombre propio o en representación de las empresas que se citan entre paréntesis, son los siguientes: Alejandro Pérez Benavides (Producciones Benavides, S.L.) Arturo Cordero Rodríguez (Exfamex, S.L.), Diego Rodríguez Bollón (Abend Utilities And Facilities, S.L.), Enrique Oliveira Román (Moralejo Selección, S.L.U.), Esteban Sánchez Maillo (Cuatro Mil Cepas, S.L.), Fernando Pérez Aguado (Centro Benaventano de Transportes, S.A.U.), Francisco López Fernández, Gonzalo Ontiveros Miñana (Gestora Agrícola y Societaria La Carba, S.L.), Heliodoro Rodríguez Tejedor (Leche Gaza, S.L.), José Alfonso Herrero Tejedor (Freigel Foodsolutions, S.A.), José María Esbec Hernández (CEOE), Judit Pino Pérez (Semuret), Marco Antonio Castaño Alonso (Castaño e Hijos, S.L.), María Martín López (Talleres Núñez 95, S.L., Rubén Pérez Pérez (Alistana de Construcciones, S.L.), Ruperto Prieto Corpas (Farmacia Sánchez Prieto, C.B.), Santiago Barba Iglesias (Turma Ocio, S.L.) y Sara Fregeneda López (Gestión Agro Ganadera, S.L.)

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