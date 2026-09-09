Fromago atrae a Zamora a 44 importadores de queso de todo el mundo

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl) lidera la misión comercial inversa que se desarrollará en el marco de la III edición de Fromago, una acción estratégica de promoción internacional organizada en colaboración con la Cámara de Comercio de Zamora, la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora (Eilza) y la Diputación. La iniciativa, la mayor liderada por Icecyl hasta el momento, reunirá en la capital zamorana, a 44 importadores procedentes de 25 países con el objetivo de generar oportunidades de negocio para las empresas queseras y lácteas de Castilla y León.

La misión ha sido presentada por el director general de Icecyl, Augusto Cobos; el presidente de la Cámara de Comercio, Enrique Oliveira, el responsable de Comercio Internacional de la entidad, Carlos Javier Prieto Sánchez, la presidenta de la Fundación Eilza, Sara Fregeneda; el presidente de la Diputación, Javier Faúndez y el delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, quienes han destacado la importancia de esta actuación para reforzar la presencia internacional de los productos agroalimentarios de la comunidad y facilitar el acceso de las empresas a nuevos mercados exteriores.

La visita comienza el miércoles 16 con un recorrido por queserías de la provincia, en la que participarán los importadores de Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Croacia, Países Bajos, Hungría, Letonia, Macao, México, Reino Unido, República Dominicana, Suiza y Uruguay. Con dos importadores están representados Francia, Hong Kong, Italia y Tailandia, con tres Japón, Marruecos, Portugal, Polonia, Singapur y con 5 Estados Unidos, país que, como indicó Cobos se pretende mantener el mercado, a pesar de que se ha notado una bajada de las exportaciones a raíz de la imposición de los aranceles.

Además, hay responsables de cinco establecimientos españoles, cuatro de Madrid y uno de Barcelona.

El jueves y el viernes, 17 y 18 de septiembre, por la mañana se producirán las reuniones, en torno a 450 encuentros con los 65 queseros presentes en la Feria que pretenden incrementar las exportaciones: 19 de Zamora, siete de Asturias, seis de Madrid, cuatro de Valladolid, tres de A Coruña y Málaga, dos de Badajoz, Lugo, Pontevedra, Toledo y Portugal, y uno de Barcelona, Cantabria, Cáceres, Córdoba, Girona, Huesca, Baleares, Jaén, Navarra, Orense, Salamanca, Ávila y Países Bajos.

Las tardes de ambos días se dedica a visitar la Feria que como destacaron tanto Oliveira como Faúndez y Fregeneda, pretende mantener en carácter popular pero también mejorar la parte profesional, de negocio y las relaciones con otros países con el fin de conseguir el sello de Feria Internacional para las próximas ediciones.

270 empresas

Fromago que reunirá a más de 270 empresas españolas, de las que 135 son de Castilla y León, se ha consolidado como un evento de referencia para el sector, con cerca de 300 expositores nacionales e internacionales distribuidos en más de 40.000 metros cuadrados por toda la ciudad zamorana convirtiéndose en un espacio de encuentro para productores, distribuidores, compradores, investigadores, cocineros y profesionales de toda la cadena de valor.

Además de la presencia de compradores internacionales, la feria, que se celebrará entre el 17 y el 20 de septiembre, contará con prescriptores de prestigio y medios de comunicación especializados de ámbito internacional, contribuyendo a ampliar la visibilidad de los quesos de Castilla y León y de Zamora en mercados consolidados y emergentes. La Feria atrae también a muchísimo público, ya que de hecho la pasada edición se cerró con 300.000 visitantes.

El sector lácteo en Castilla y León se ha convertido en un baluarte fundamental para el mantenimiento de la actividad y la población en el medio rural. Este sector proporciona empleo directo a más de 4.000 personas entre ganaderos e industria transformadora, logrando generar una media en la cifra de negocio de 1.300 millones de euros anuales en la comunidad.

La industria láctea en Castilla y León ha crecido en los últimos cinco años un 53 %, alcanzando su máximo histórico en 2025 al superar los 376 millones de euros. Este importe equivale aproximadamente al 11 % de la exportación agroalimentaria total de Castilla y León, tasa de representatividad que se mantiene estable durante la primera mitad del año 2026. Con una producción respaldada por altos estándares de calidad, la balanza comercial del sector lácteo autonómico obtuvo en 2025 un saldo neto positivo de 137,5 millones de euros y una tasa de cobertura del 157 %. Territorialmente, el 70 % de estas ventas al exterior se genera de forma conjunta desde las provincias de León, Zamora y Burgos.

Liderazgo nacional absoluto en exportaciones de queso

El queso constituye el producto estrella de la proyección láctea de Castilla y León y concentra el 63 % de las exportaciones lácteas totales, frente al resto de la comercialización que se divide entre leche y nata (17 %), yogures y postres lácteos (11 %) y lactosuero (9 %). En la actualidad, la comunidad ostenta una posición de liderazgo nacional en la fabricación al elaborar uno de cada tres quesos de los producidos en toda España.

En el ámbito exterior, las exportaciones de queso de Castilla y León continúan mostrando una tendencia imparable y acumulan un crecimiento del 64 % en los últimos cinco años y del 20 % en el último año cerrado, situando su cifra récord de ventas en los 235 millones de euros en 2025. Esta trayectoria ha permitido superar a Castilla-La Mancha y alzarse con el liderazgo absoluto de la exportación quesera en España, concentrando aproximadamente el 28 % de las ventas españolas de queso al exterior durante el primer semestre de 2026.

La provincia de Zamora desempeña un papel destacado en esta evolución, concentrando el 16 % de las exportaciones regionales de queso, en un contexto en el que la calidad diferenciada y el reconocimiento internacional de las producciones de Castilla y León continúan ganando presencia en mercados europeos, asiáticos y de Oriente Medio.

Oliveira añadió que las exportaciones de queso han crecido de 33 a 38 millones entre los años 2020 y 2025 y sitúan a Zamora en el octavo puesto del ránking nacional.

Los destinos europeos continúan siendo el principal soporte comercial, liderados por Italia, que concentra un tercio de las ventas totales, impulsada principalmente por el queso fresco con un 94 % de cuota de mercado, seguida de Francia y Portugal ambos con un 13 %. Fuera de la Unión Europea, destacan por sus volúmenes y crecimientos los mercados de Reino Unido, Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita.

Este empuje exterior se ve apuntalado por el prestigio e identidad de las seis figuras de calidad protegidas que posee Castilla y León: el Queso Zamorano, el Queso Castellano, el Queso de Valdeón, el Queso de Arribes de Salamanca, el Queso Los Beyos y la IGP Queso de Burgos, sumada oficialmente a los registros de calidad protegida en septiembre de 2025.