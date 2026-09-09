Familias y niños retoman la rutina en Zamora: así ha sido la vuelta al cole en la capital

Son 9800 los alumnos que inician hoy el curso en Zamora en infantil primaria y educación especial, con la visita del delegado territorial, Fernando Prada al colegio Arias Gonzalo en el aula de cuatro años.

A. F. / O. C.

Los colegios de Zamora recibían a familias y niños, algunos marcados por la nostalgia del verano y otros por la ilusión de empezar el curso. En las puertas de los centros, los padres se despedían de los pequeños dejando imágenes como estas.