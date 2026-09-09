Cuenta atrás para Ecocultura: los detalles de la feria ecológica de Zamora y el destino de los 140.000 euros

La cuenta atrás para la celebración de una nueva edición de Ecocultura en el recinto ferial Ifeza de Zamora ha comenzado. El evento que ha incentivado la producción ecológica en la provincia y que tiene más de dos décadas de historia lo promueve la Diputación de Zamora, que este martes ha adjudicado el contrato con la empresa que llevará a cabo las tareas de supervisión y organización de todas las actividades.

En ese contrato, al que ha tenido acceso este diario, se ofrecen detalles específicos de los espacios expositivos disponibles, las catas, conferencias, demostraciones de cocina en directo y otras propuestas del programa, los talleres y espacios infantiles que se habilitarán, y los horarios de apertura los tres días de feria.

La organización supone un desembolso económico de 140.000 euros que, tras su licitación, ha quedado en 139.150 euros. Por esa cuantía, la empresa Veo Gestión y Producción de Eventos se encargará de toda la logística del evento que ha sabido poner en el mapa a Zamora como referente en ferias agroecológicas del norte peninsular y la frontera hispanolusa.

Paellada en Ecocultura. / J. N. (Archivo)

La edición de este año, para la que apenas queda un mes, se desarrollará del 9 al 11 de octubre. Menos falta aún, solo veinte días, para que el próximo 28 de septiembre comience el montaje de los stands, con el fin de que todo esté listo con suficiente antelación para celebrar una nueva edición de Ecocultura, la vigésima segunda.

Área de degustación y venta

El evento llenará los dos pabellones principales del recinto ferial de Zamora. En la nave principal, de 7.700 metros cuadrados, se dispondrá de 92 stands modulares de doce metros cuadrados cada uno, destinados a exposición, degustación y venta de productos, en los que se asentarán las empresas participantes.

Una segunda zona expositiva para la feria conocida por su caracol identificativo se sitúa en el pabellón acristalado, con unos 2.200 metros cuadrados reservados a área institucional. En ella tendrán cabida, además del expositor de la propia Diputación de Zamora y el punto de información de Ecocultura, un escenario principal, otra zona de actividades, un espacio expositivo de semillas de 50 metros cuadrados y un área infantil.

Huerto infantil

Para los más pequeños se reservan 225 metros cuadrados con distintas actividades dirigidas a niños de 4 a 12 años a lo largo de los tres días de feria. Esa zona tendrá mesas y sillas para hasta medio centenar de niños y niñas, además de un huerto de quince metros cuadrados con plantas hortícolas, una jaima, una pizarra y una zona de recepción.

En cuanto al escenario principal, la Diputación de Zamora precisa en el contrato que ocupará 60 metros cuadrados y dispondrá asientos para un centenar de espectadores, además de tener una pantalla de grandes dimensiones y equipamiento para desarrollar actividades gastronómicas, demostraciones de cocina en directo o 'showcooking' y otros cocinados, con vitrocerámica y horno microondas.

Además, el espacio de catas y presentaciones de productos ocupará otros 80 metros cuadrados y tendrá capacidad para acoger hasta una treintena de personas que sigan en directo las degustaciones guiadas. Por último, la zona de restauración incluirá dos espacios distintos con una treintena de mesas y hasta 120 sillas, electricidad, agua fría y caliente, fregadero y desagüe.

Zona para sellar acuerdos empresariales

A todos esos espacios habilitados en los dos pabellones de ifeza se suma una zona empresarial equipada en la zona superior de salas polivalentes con el fin de que en ella se puedan realizar reuniones y encuentros entre empresas del sector para fomentar las relaciones comerciales del sector de productos ecológicos.

Ecocultura / J. L. Fernández

Con el fin de atender posibles indisposiciones, la feria contará con una ambulancia con dotación médica y un área de enfermería. Habrá igualmente disponibles cada uno de los tres días al menos dos guardias de seguridad y tres operarios de forma permanente para las tareas de limpieza que, entre otros cometidos, se encargarán del correcto vaciado de los 32 recipientes de recogida selectiva de residuos que se colocarán en el recinto ferial.

Ecocultura 2026 estará abierta, con entrada libre y gratuita, de forma ininterrumpida de 11.00 a 22.00 horas, de viernes al domingo. Para acceder al recinto ferial, como en años anteriores, se fletarán autobuses desde la plaza de La Marina, en servicios periódicos desde quince minutos antes de la apertura hasta quince minutos después del cierre.

Caracoles

También como en ediciones precedentes, en el decorado de la que es la feria decana de Ifeza se incluirán los caracoles identificativos, cada uno con un elemento culinario en su concha correspondiente a cada una de las ediciones.

A todos ellos se sumará el de este año, el vigesimosegundo caracol de Ecocultura, una figura tridimensional de al menos un metro y medio de largo que por el momento no se ha desvelado que producto llevará en su concha. En cualquier caso, será un manjar más representativo de la provincia y de sus ricas y sanas producciones ecológicas.