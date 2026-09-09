Comienzan las obras del millón de euros en el polígono de Los Llanos de Zamora: cambio de aceras y alumbrado

Las obras de cerca de un millón de euros que acometerá el Ayuntamiento de Zamora en el polígono industrial Los Llanos acaban de comenzar. La remodelación afectará en su mayor parte a las aceras y viales de la zona industrial, aunque también se notará en el alumbrado, que se renovará con luces LED de bajo consumo.

La actuación, incluida en el Fondo de Cooperación Local, inicia una transformación progresiva del área industrial que se desarrollará en diferentes fases e incluirá también asfaltado de viales.

La intervención que acaba de comenzar forma parte de un programa más amplio de modernización del área industrial, según ha detallado el Consistorio zamorano en un comunicado.

Las obras se llevan a cabo fruto del trabajo previo desarrollado con la Asociación de Empresarios del Polígono de Los Llanos y la organización empresarial CEOE, con el objetivo de atender las principales necesidades planteadas por quienes desarrollan diariamente su actividad en este espacio.

Una de las calles del polígono en la que se están renovando las aceras. / Cedida

El conjunto de inversiones previstas contempla 800.000 euros destinados a la renovación de aceras y al asfaltado de diferentes calles, a los que se suman otros 200.000 euros para la renovación integral de la infraestructura de alumbrado mediante tecnología LED, actuación que está enmarcada dentro del proyecto municipal de modernización de la iluminación pública en distintos puntos de la ciudad.

Actividad económica y laboral

Las obras que acaban de comenzar permitirán actuar sobre diferentes tramos de acera considerados prioritarios, mejorando el estado de los pavimentos, la accesibilidad y la seguridad peatonal, además de contribuir a renovar progresivamente la imagen general del polígono.

El concejal de Obras e Infraestructuras Urbanas, Pablo Novo, ha señalado que con el inicio de estos trabajos "comenzamos a materializar sobre el terreno una inversión importante y largamente trabajada con los representantes empresariales, dirigida a mejorar unas infraestructuras que soportan diariamente una intensa actividad económica y laboral".

Novo ha destacado también el carácter coordinado de la actuación, ya que "las prioridades no se han establecido de manera unilateral, sino a partir del diálogo" con la asociación de empresarios del polígono y con la CEOE, intentando que "la inversión responda de la forma más eficaz posible a las necesidades que ellos mismos nos han trasladado".

Una de las máquinas, en las obras en las aceras de Los Llanos. / Cedida

Tras la renovación de las aceras se continuará con el asfaltado de distintos viales del polígono, completando así los 800.000 euros destinados a pavimentación. Paralelamente, se ejecutará la renovación del alumbrado, con una inversión adicional de 200.000 euros, que permitirá sustituir la infraestructura existente por tecnología LED, mejorando la eficiencia energética, la calidad lumínica y la seguridad del entorno.

Desde el Ayuntamiento han subrayado que estas actuaciones deben entenderse como el comienzo de un proceso de transformación global del Polígono de Los Llanos, que se acometerá en diferentes fases.

Renovación integral por fases

"No pretendemos que esta intervención sea un hecho aislado", ha explicado Pablo Novo, que ha agregado que el objetivo es avanzar paulatinamente sobre el conjunto del polígono, actuando sobre aceras, calzadas, alumbrado y aquellos otros elementos que sea necesario mejorar. "Estamos hablando de una transformación que, por su dimensión, deberá abordarse en distintas fases, pero con una hoja de ruta clara y con la voluntad de continuar invirtiendo en este espacio en los próximos años", ha comentado.

El concejal ha incidido además en que "los polígonos industriales forman parte de la ciudad y requieren el mismo esfuerzo de mantenimiento, conservación y modernización que cualquier otro ámbito urbano", ya que además son espacios donde trabajan diariamente cientos de personas y donde se concentra una parte esencial de la actividad económica de la ciudad.

Con el inicio de estas obras, el Ayuntamiento pone en marcha una nueva fase de inversión pública en Los Llanos orientada a mejorar la accesibilidad, la seguridad, la funcionalidad y la imagen del polígono, dentro de una estrategia de renovación progresiva que continuará desarrollándose en los próximos ejercicios.