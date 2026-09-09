Una casa "típica" de Zamora hecha con adobe francés dará a conocer la ciudad a los visitantes

Una casa tradicional construida con materiales como los de antaño, incluidos unos modernos adobes traídos de Francia, con chimenea y rodeada de las huertas típicas con buchina y elementos que hablan del pasado de la vida en Zamora, incluida una vieja torreta eléctrica de los inicios de la llegada de la luz. Es el concepto que inspira el Centro de Interpretación de Zamora y el Duero, la edificación de 300 metros cuadrados recuperada en el Camino Pastelero (que sale de la avenida del Nazareno de San Frontis, a medio camino entre la Fundación Afonso Henriques y Los Pelambres), cuyas obras acaban de finalizar, aunque todavía falta la adecuación de la parcela exterior y el equipamiento para que se pueda abrir al público.

El presidente y vicepresidente de la Diputación, Javier Faúndez y Víctor López de la Parte, así como el alcalde y el concejal de Turismo, Francisco Guarido y Christoph Strieder han visitado el final de obra del Centro Cultural de Zamora y del Duero, "que es la tercera y última obra que teníamos enmarcadas dentro de ese proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación dentro del Plan de Sostenibilidad Turística. Es un edificio, un edificio que al final ha tenido un coste de 537.000 euros, de esos la Diputación ha gestionado 487.000 a través del Plan de Sostenibilidad y 50.000 han sido de aportación directa por parte del Ayuntamiento de Zamora", precisaba el propio presidente provincial.

Interior del Centro de Interpretación, que emula una casa tradicional de las huertas de Cabañales / JOSE LUIS FERNANDEZ

Se trata de una casa que estaba en ruinas que no se llegó a demoler, lo que hubiera sido un error, ya que en ese caso no se hubiera podido volver a construir porque está en terreno inundable, y de una parcela que se corresponde con las cesiones que correspondían al Ayuntamiento de los planes parciales planteados en la zona, que al final no se llegaron a ejecutar por culpa de la crisis inmobiliaria y conseguidas tras pleitear en litigios judiciales.

La obra, indicó Faúndez, se adjudicó a Tragsa como encomienda de gestión, lo que ha permitido sacar adelante una "restauración modélica, modelo de lo que era una vivienda tradicional, labriega zamorana, donde se compartía la vivienda con una serie de espacios de uso de almacén", que el Ayuntamiento va a dedicar para Centro de Interpretación de Zamora y del Duero.

Es además la última de las tres inversiones comprometidas en este plan de Sostenibilidad Turística, junto con las Aceñas de Gijón y el merendero de Los Pelambres.

Marca Paisaje Cultural de la Unesco

Guarido rememoró cómo "este edificio aparece en fotografías de hace más de 100 años como una casa labriega y entra dentro de lo que nosotros queremos hacer en el Ayuntamiento, de tener una marca de Paisaje Cultural, una marca turística". Y para lograr esa marca (de Paisaje Cultural, ya que la de Patrimonio de la Humanidad es mucho más compleja) ante la Unesco "estamos haciendo todos los pasos que nos indican, uno de ellos era recuperar estas viejas casas que aparecen en fotos antiguas y que formaban parte del paisaje cultural, del paisaje labriego de estas fincas que todavía siguen existiendo".

El objetivo es dar al edificio un uso turístico, "el turismo centrado en el Duero, nos va a servir en el futuro para dar esos pasos, como digo, ante la Unesco. Es decir, va a ser un tema no solo turístico, sino también cultural, lo que se va a poner aquí dentro para que todo el mundo sepa la historia de Zamora, sepa la historia de estas orillas que estaban en el Duero y que efectivamente servían a la ciudad como casas labriegas y que forman parte de lo que en su día fue ese paisaje cultural que todos tenemos nostalgia y nos gustaría recuperar en ambas márgenes del río", dijo el alcalde.

Vista de la casa, cuyas obras acaban de finalizar, aunque falta el contenido y adecuar el entorno / JOSE LUIS FERNANDEZ

El concejal Strieder relató cómo el centro mantendrá la buchina, los antiguos restos de instalaciones eléctricas o el sistema de riego de las huertas. El contenido del Centro va a centrarse en "hablar de Zamora y del territorio, temas como la geomorfología, todo el tema del agua, los ríos, naturalmente los embalses, tema de los sistemas agrarios, cómo cultivamos y cultivábamos en gran parte o en alguna parte de la tierra, el reparto de la tierra, el tema de los comunales. Todo eso son temas que van a entrar aquí en una exposición. Por supuesto el patrimonio material, todo el tema de la arquitectura rural y el tema inmaterial, patrimonio inmaterial que son actividades, fiestas, romerías, etcétera. Esto va a ser un centro de introducción, de recepción, casi se puede decir, del viajero, por supuesto también para los zamoranos, a nuestro territorio".

La apertura para dentro de unos meses

Esto, sí todavía no se va a poder abrir al público, ya que faltan aún actuaciones por realizar, aunque Strieder prometió que será "antes de que acabe la legislatura", es decir, en unos meses. "Necesitamos un pequeño proyecto para crear algo como infraestructura verde, hacer plantaciones y recrear cómo eran las huertas. Ese toque pedagógico que la gente puede aquí ver, escolares también, conocer toda esa parte de la historia. Yo creo que no es solamente un tema de patrimonio. Somos nostálgicos, pero también tiene una importante perspectiva al futuro porque nos permite conoce cómo se cultivaba en otros siglos, cómo se sobrevivía sin petróleo, cómo se sobrevivía en situaciones climáticas, muy diferentes".

Strieder dijo que el inmueble es compatible con un "uso gastronómico. La idea es tal vez que aquí se puede hacer un pequeño bar sin grandes pretensiones donde aquí en una terraza se puede amablemente un refresco, una caña con esa maravillosa vista a la Catedral. En general es una recuperación y da más importancia de la margen izquierda, también con los aparcamientos disuasorios Es la idea que en principio los flujos turísticos empiezan su visita aquí en la margen izquierda", para continuar con las Aceñas de Cabañales, que también se van a acondicionar, cruzar el Puente de Piedra y subir a la ciudad en el ascensor del mirador de San Cipriano.

Detalle de la pared de moderno "adobe" frances, del interior del inmueble / JOSE LUIS FERNANDEZ

Otro de los aspectos que se están barajando es el de la gestión, ya que, como ocurre con las aceñas o el Centro de las Ciudades Medievales, no es fácil contar con personal para mantener abiertas las instalaciones. En estos momentos está en estudio si se puede hacer con conserjes municipales, aunque lo más probable es que se vaya la fórmula de la concesión o quizá a la del convenio con la Fundación Rei Afonso Henriques, que también están implicados en el modelo del Paisaje Cultural.

Por su parte, el vicepresidente provincial, Víctor López, explicó que el Plan de Sostenibilidad no se ha centrado solo en Zamora, sino que "se ha desarrollado también en otros 19 municipios de la provincia y es la apuesta decidida por la Diputación para hacer un turismo de calidad y en torno al desarrollo del río Duero y de ese paisaje cultural desde Zamora capital hacia la desembocadura de nuestro río en el país vecino".