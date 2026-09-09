Cultura
Las bibliotecas municipales retoman su actividad cultural tras el parón por el verano
Los espacios organiza talleres y cuentacuentos gratuitos para fomentar la lectura infantil
Una vez concluido el período vacacional y con la vuelta al colegio de los más pequeños, las bibliotecas municipales de Zamora recuperan sus propuestas culturales dirigidas al público infantil y encaminadas a fomentar el hábito lector desde edades tempranas.
Las actividades programadas para lo que resta del mes de septiembre incluyen talleres y diferentes sesiones de cuentacuentos pensadas para adaptarse a las distintas edades de los participantes. Una programación que busca convertir las bibliotecas en espacios de encuentro, aprendizaje y diversión para los niños y sus familias.
Candelaria
La biblioteca de La Candelaria acogerá el próximo 22 de septiembre, a partir de las 16.30 horas, el taller “Arquitectura sobre ruedas”, desarrollado por Mini2ac. La propuesta está dirigida a niños y niñas de edades comprendidas entre los 5 y los 12 años y permitirá a los participantes acercarse al mundo de la arquitectura de una manera práctica y entretenida.
San José Obrero
Por su parte, la biblioteca de Matadero será escenario de varias actividades. La primera será el 23 de septiembre, a las 17.00 horas, y en ella la escritora y docente Sandra Alonso ofrecerá “Abrazos de chocolate”, un cuentacuentos dirigido a niños y niñas de 2 a 4 años, que deberán acudir acompañados por un adulto.
La programación continuará el día 24 con una nueva sesión de “Tarde de cuento”, a cargo de Vanesa Moralejo, destinada a mayores de 4 años. Finalmente, el 30 de septiembre, a partir de las 17.00 horas, las educadoras y dinamizadoras culturales, Lara Calleja y María Arribas, presentarán “Colores”, un cuentacuentos dirigido a pequeños de entre 8 meses y 4 años, también acompañados por un adulto.
Inscripción
Todas las actividades son gratuitas, aunque las plazas son limitadas. Por este motivo, es necesario realizar una inscripción previa a través de la plataforma apuntame.zamora.es, donde también se puede consultar toda la información.
Los interesados en acudir pueden formalizar su asistencia ya, puesto que el plazo de inscripción está abierto.
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