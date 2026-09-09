Un balance inusualmente positivo: Zamora logró mantener a cero la casilla de fallecidos en las carreteras este verano

Zamora logró mantener el casillero de víctimas mortales en accidentes de tráfico en el mejor resultado posible el pasado verano. Durante los meses de julio y agosto no hubo que anotar ni un solo fallecimiento en las carreteras de la provincia en la estadística de la Dirección General de Tráfico. Un balance inusualmente positivo como demuestra el hecho, por ejemplo, que el año pasado fueron seis las personas fallecidas en las carreteras en los dos meses de vacaciones por excelencia.

De hecho, este año, Zamora ha sido junto a Ávila, una de las dos provincias de Castilla y León que tienen el honor de no haber anotado ni un solo muerto en carretera en julio y agosto.

Lo han hecho además, en contra tanto de la tendencia regional como de la nacional, ya que en ambos casos se incrementó la cifra de fallecidos en comparación con los mismos meses de 2025. En la comunida, solo hay otra provincia, Salamanca, que al igual que Zamora y Ávila ha logrado mejorar la cifra de víctimas mortales de la siniestralidad vial este verano, según el balance difundido este miércoles por la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Por lo que se refiere a las causas de los accidentes mortales de la comunidad en los que este verano murieron 34 personas, el análisis de Tráfico apunta a que la salida de vía sigue siendo el tipo de siniestro con mayor número de víctimas mortales. Este verano se registraron 15 fallecidos en este tipo de siniestros, dos menos que en 2025, aunque siguen representando el 44% del total.

Tipología de la siniestralidad

Las colisiones laterales y frontolaterales han cobrado especial relevancia este año en julio y agosto, ya que se han registrado ocho fallecidos, seis más que el año anterior, pasando a representar el 24% de los muertos. Además, las colisiones frontales causaron cinco víctimas mortales, el mismo número que el pasado verano, que suponen el 15% de todas las personas muertas en las carreteras de Castilla y León este año.

Respecto al uso de los sistemas de protección, tres de las víctimas mortales que viajaban en turismo y furgoneta no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro. En el caso de los ciclistas y motoristas, todos los fallecidos hacían uso del casco, destacando los tres fallecidos cuando iban en bici.

Respecto a la edad de los muertos, la siniestralidad aumenta entre los más mayores y entre los más jóvenes. Se registraron nueve fallecidos mayores de 65 años, cuatro más que en el año anterior, y el grupo de hasta 24 años registró este verano cinco víctimas mortales, cuatro más que en 2025. Por el contrario, destaca la bajada en el número de fallecidos con edades de 45 a 54 años, cuatro menos que el año pasado, al haberse pasado de diez en 2025 a seis en 2026, según el análisis estadístico de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.