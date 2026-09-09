Unos 9.800 alumnos, un millar menos que el año pasado, inician el curso en Zamora, sin incidencias y con el aval del informe PISA

Unos 9.800 alumnos del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial, lo que supone más de un millar menos que los que lo hicieron el año pasado por estas fechas, han comenzado el curso escolar este miércoles en Zamora, sin incidencias, con tres pueblos menos con aula rural al no llegar a los tres alumnos para mantenerla abierta y con el reciente aval del informe PISA de que el sistema educativo de la provincia y la comunidad destaca por su nivel tanto a nivel nacional como mundial.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, que ha asistido al inicio del curso en el colegio público de Infantil y Primaria Arias Gonzalo de la ciudad, ha resaltado que la incorporación de los estudiantes a las aulas ha sido "tranquila, sin incidencias que destacar". No han faltado, según ha recordado Prada, las caras de asombro y algún lloro de los más pequeños que se incorporan por primera vez a las aulas, en contraste con la alegría de los alumnos mayores, los de Sexto de Primaria, que acuden a ese primer día del curso "sabiendo que va a ser su último año en el colegio" y reencontrándose con los amigos de clase.

Frente a los 9.800 estudiantes que han estrenado aula este miércoles, el pasado año, en esas mismas etapas educativas lo hicieron en la provincia unos 10.950 alumnos. Menos estudiantes que se han dejado notar con especial pesar en las localidades de Castrogonzalo, Torrefrades y Coomonte, que se han quedado sin colegio en sus pueblos, en contraste con otros que rompen la tendencia demográfica y ganan alumnado y unidad educativa, como es el caso de Valcabado, en el entorno de la capital zamorana.

Zamora, al máximo nivel

En el inicio del curso, Fernando Prada ha querido resaltar los datos del informe PISA 2025 hechos públicos este martes y en el que Castilla y León sale bien parada tanto en la comparativa nacional como en la del conjunto de 91 países evaluados. "La educación de Zamora vuelve a estar al máximo nivel en el conjunto nacional e internacional, Castilla y León está en el segundo puesto en ciencias, en matemáticas y en el tercero en el ámbito de la comprensión lectora", ha declarado Prada, que ha recordado que los buenos resultados de la comunidad se mantienen año tras año y en el último informe Castilla y León se sitúa 16 puntos por encima de la media española, diez por delante de la media de la OCDE y once puntos respecto al conjunto de países de la Unión Europea.

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Por ello, ha afirmado que "el éxito de la educación es incontestable" y lo ha atribuido tanto a los equipos directivos como al trabajo de los docentes, al de las propias familias y, por supuesto, al del propio alumnado que realiza esas pruebas. Prada ha hecho extensible el reconocimiento al trabajo administrativo que se hace desde la Dirección Provincial de Educación de Zamora durante todo el año para que la actividad profesional docente se desarrolle y esté "al máximo nivel".

Preguntado por las claves del éxito del sistema educativo de Zamora y Castilla y León, el máximo responsable de la Administración autonómica en Zamora ha hecho hincapié especialmente en los docentes "competentes y formados" que trabajan en la provincia y en la labor de las familias, que son "mucho más cercanas y están pendientes de sus hijos totalmente a lo largo del día". Como otro "granito más de arena" ha resaltado también el trabajo de la Administración autonómica aportando "tranquilidad y, sobre todo, resolver aquellos problemas que se pueden plantear".

Pantallas y esfuerzo

Igualmente, ha hecho alusión a la labor conjunta, ya que "cuando se trabaja coordinadamente, con participación" las cosas van bien. REspecto a las pantallas digitales, no ha apreciado incidencia en los resultados del informe PISA porque también están presentes en otras comunidades autónomas como Madrid y en países como Irlanda y los asiáticos, donde son un sostenimiento fundamental. En vez de ello, ha otorgado más importancia a que haya "leyes educativas con consenso, que aporten" y que se apueste por el esfuerzo. "El esfuerzo es fundamental" y resulta importantísimo para toda la vida, por lo que resulta fundamental que el alumnado pueda ver que con ese esfuerzo se consiguen logros, ha reflexionado el delegado territorial de la Junta en Zamora.

Fernando Prada, acompañado de la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, ha visitado en el inicio del curso una de las aulas de cuatro años del colegio Arias Gonzalo. Ese histórico colegio de la ciudad situado en la zona centro cuenta en el curso que acaba de comenzar con 385 alumnos, de los que 26 son del primer ciclo de Educación Infantil, 111 del segundo ciclo de Infantil y 248 de Educación Primaria.

Se trata de un centro educativo con comedor escolar al que acuden diariamente 130 escolares y con sección bilingüe en francés, lo que le diferencia de los demás al ser el único con bilingüismo en ese idioma.