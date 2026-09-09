Más de 300.000 visitantes al olor del queso en Zamora: estos son los dos grandes aparcamientos disuasorios habilitados en Fromago

Más de 300.000 visitantes durante los cuatro días de feria de la próxima semana. Esa es la previsión que maneja la Subdelegación del Gobierno en Zamora de afluencia a la tercera edición de la Feria Internacional del Queso Fromago Cheese Experience y en base a ella este miércoles se ha coordinado un dispositivo de seguridad para ese "macroevento", tal y como lo ha definido la propia Subdelegación.

El dispositivo de seguridad permite coordinar a agentes de la Policía Nacional, la Policía Municipal y Guardia Civil, que reforzarán sus recursos y efectivos, especialmente en las zonas de mayor concentración de público. En el dispositivo especial también se contará con Protección Civil y con Cruz Roja Española.

La importante afluencia de público, tanto como cinco veces la población censada en la ciudad, obligará además a reforzar la capacidad de las redes de las operadoras de telecomunicaciones para que no haya problemas de cobertura en los teléfonos móviles. Con esa "optimización" de sus redes, se pretende "garantizar la calidad y capacidad" ante el incremento de usuarios, según ha precisado la Subdelegación del Gobierno tras la reunión.

En el encuentro se ha abordado igualmente otro aspecto clave derivado de la importante presencia de visitantes como es la habilitación de aparcamientos disuasorios para las miles de personas que se espera que se desplacen en vehículos particulares para acudir a Fromago.

Facilidades para acceder

Para ello, se dispondrá de dos zonas amplias de aparcamiento, ambas situadas junto a la calle Almena, la vía que parte de la rotonda de Trascastillo hacia el Puente de los Poetas, en el entorno del Campo de la Verdad. Esas zonas dispuestas temporalmente para aparcar buscan "facilitar el acceso a la feria y evitar una mayor saturación del centro de la ciudad", ha explicado la Subdelegación.

Asistentes a la anterior edición de la feria Fromago / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ (Archivo)

El máximo responsable, Ángel Blanco, ha declarado que Fromago es "ya mucho más que una feria, una ventana de Zamora al mundo" en la que durante cuatro días la ciudad se convierte en "capital mundial del queso". De ahí el esfuerzo para que los más de 300.000 visitantes "disfruten de Fromago con seguridad, tranquilidad y normalidad", ha agregado el subdelegado del Gobierno.

La promoción económica, turística y gastronómica de Zamora tienen una gran baza en ese evento, así como "la proyección internacional de la calidad y excelencia de sus productos agroalimentarios", por lo que desde el punto de vista de la seguridad no ha querido dejarse nada al azar y se han revisado todos los protocolos y previsiones de actuación y refuerzo.