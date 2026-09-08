El Z! Live adelanta sus primeras bandas: Edguy pisará los escenarios de Zamora

Edguy volverá a los escenarios después de casi una década de ausencia y Zamora será una de las primeras citas anunciadas de su despedida, según han confirmado desde el Z! Live Rock Fest.

Junto a ellos estarán Stratovarius, Primordial, celebra los veinte años de “To the nameless dead” con un concierto especial; Korpiklaani, The Night Flight Orquestra, Conception, Virgin Steele, Trollfest, Bloodhunter y y K-ØS, según han comunicado en un primer avance del cartel que “volverá a situar a Zamora como punto de encuentro para aficionados al rock y al metal llegados desde toda España y del extranjero” durante los días 17, 18 y 19 de junio.

Uno de los grandes regresos de 2027

Después de casi diez años lejos de los escenarios, Tobias Sammet, Jens Ludwig, Dirk Sauer, Tobias “Eggi” Exxel y Felix Bohnke volverán a reunirse para despedirse de su público después de más de 35 años de canciones e historia.

No serán muchas las oportunidades de volver a ver juntos a Edguy y la expectación ya se ha hecho evidente: su primera fecha anunciada agotó todas las entradas en apenas 24 horas.

A este regreso se suma Stratovarius, una de las bandas esenciales para entender el power metal europeo, que llegará a Zamora con un repertorio “Best Of” centrado en los grandes clásicos de su carrera.

Primordial. / Cedida

Primordial ofrecerá un concierto especial por los veinte años de "To the Nameless Dead", mientras Korpiklaani volverá a llevar a Zamora algunos de los himnos que han convertido a los finlandeses en una de las grandes referencias internacionales del folk metal.

El cartel se completa por ahora con el AOR y rock melódico de The Night Flight Orchestra, el metal progresivo de culto de Conception, la épica de Virgin Steele, el caos folk de Trollfest, el crecimiento internacional de Bloodhunter y el regreso de los salmantinos K-ØS treinta años después de su primera demo.

Abonos y paquetes de alojamiento

Los abonos mantienen hasta el 11 de septiembre a un precio de 130 euros más gastos de gestión.

También se encuentran disponibles paquetes con alojamiento, facilitando que quienes llegan desde fuera puedan reservar desde ahora tanto su acceso al festival como su estancia en Zamora.