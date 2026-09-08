¿Cuánto vale adaptar la residencia de mayores de Los Tres Árboles frente a los 30 millones gastados en la nueva pública de Zamora?, pregunta el PSOE

El PSOE ha entrado al debate sobre el futuro de la residencia de mayores de Los Tres Árboles de Zamora una vez que entre en servicio la nueva junto a CEI a la que se van a trasladar a los residentes de ese centro público de la Junta de Castilla y León.

A juicio del PSOE el debate debe centrarse en "cuánto vale adaptar la residencia de Los Tres Árboles a la nueva realidad" para que puedan mantenerse las 167 plazas con las que cuenta para personas mayores.

En caso contrario, el traslado a la nueva residencia pública de 180 plazas que está a punto de concluirse junto al Alto de los Curas únicamente permitiría ganar trece plazas, pese a que ha supuesto una inversión de casi 30 millones de euros, según ha expuesto el procurador regional del PSOE Iñaki Gómez.

El parlamentario regional socialista ha lamentado que durante casi un año se haya escuchado a distintos cargos de la Junta que la resdiencia de "Los Tres Árboles se iba a dar a Asprosub", para que los residentes fueran mayores con discapacidad intelectual, y cuando la directora provincial de la Tesorería de la Seguridad Social advirtió de que eso no era posible porque el edificio es de titularidad estatal "la tacharon de no sé cuántas cosas", ha recordado Gómez, que para pedir ser "un poco más serios" después de que este lunes el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora reconociera que esa cesión a Asprosub puede "chocar con circunstancias legales".

Este representante socialista en las Cortes regionales ha afirmado que en el tema de la residencia de Los Tres Árboles no se puede "mirar hacia otro lado porque va a llegar un día en que nos hagamos mayores y que digamos, nos equivocamos como sociedad". A su juicio, el foco debe ponerse en cómo se consigue adaptar Los Tres Árboles a la nueva realidad de residencias de mayores porque "no puede ser que dentro de diez años miremos ese edificio vacío, en desuso o en ruina y digamos nos equivocamos".

Población de octogenarios al alza

Ha recordado que en Zamora ciudad no se ha hecho ni una sola residencia pública en 50 años y la última de la provincia fue en el año 1990, la de Los Valles en Benavente. Sin emrbargo, cuando se construyó la residencia de Los Tres Árboles en 1975 en la provincia de Zamora vivían 238.000 personas de las que 5.000 eran mayores de 80 años, mientras que ahora son 165.000 habitantes pero más de 20.000 que superan los 80 años, motivos que justifican la necesidad de compatibilizar la nueva residencia con el mantenimiento de las camas de Los Tres Árboles. Cerrarla sería "un error de bulto y nos pasaría factura, no a un dirigiente político, que los dirigentes políticos pasan, sino a nivel social", ha declarado.

Por ello, ha rechazado la confrontación política en esta cuestión y frente a ella ha defendido que "no dejar caer esas 167 camas" de Los Tres Árboles sea "una cuestión de todos". Al respecto, ha confiado en que las propuestas planteadas por el PSOE en las Cortes de Castilla y León puedan "llegar a buen puerto" en ese sentido y "en el caso de que no sea así, entonces sí, nos iremos a la calle" a reclamar esas plazas residenciales públicas.