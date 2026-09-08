Educación
La Universidad Pontificia de Salamanca llega a Zamora con un programa superior
El centro dependiente de la Conferencia Episcopal Española impartirá postgrados en 2028 en el Seminario
La Universidad Pontificia de Salamanca desembarca en la ciudadcon la implantación del Programa Superior Senior en Patrimonio Cultural de Zamora, un paso previo a la puesta en marcha de postgrados que podrían llegar en dos cursos.
La formación, para mayores de 50 años, echa a andar centrada en el patrimonio porque Zamora “custodia el conjunto románico más extraordinario de toda Europa, tenemos una historia tensa y apasionante y una producción artística que sigue viva en tantos rincones, amén de una tradición musical que oscila entre el folclore tradicional y la música sacra de la Pasión” explicó el obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez.
El programa profundizará el Románico, las Bellas Artes, la historia local y la música impartidos por un claustro de profesores de las universidades de Valladolid, de Salamanca y de León así como historiadores, arquitectos, musicólogos y artistas zamoranos.
La gestión sostenible del patrimonio cultural también llegará de la mano de la Fundación ZamorArte y habrá visitas a la Milla Románica, al Museo Diocesano, al Modernismo y la Museo Etnográfico de Castilla y León.
Además, el prelado enfatizó que “en una sociedad que a veces mira a nuestros mayores como quienes ya no tienen mucho que aprender, nosotros queremos decirle justo lo contrario. Vosotros en la flor de la vida tenéis preguntas, tenéis memoria y tenéis sed de belleza y aquí vais a encontrar un espacio donde esa sed se cuida” indicó el obispo de Zamora, Fernando Valera.
El Programa Superior Senior, que contará con titulación acreditativa, tendrá continuidad en el tiempo y cada curso se profundizarán en distintas temáticas y se impartirá en el Seminario San Atilano.
Esta primera edición dará comienzo el 13 de octubre, con la inauguración oficial a cargo del obispo de Zamora y culminará el 4 de mayo con la titulación y la graduación de los estudiantes. La formación tiene un precio de 75 euros y el formulario de la inscripción puede recogerse en el Seminario, en el Obispado y puede descargarse en la web de la Diócesis de Zamora.
Postgrados
El siguiente paso que dará la Pontificia de Salamanca en Zamora corresponderá a la impartición de postgrados, una realidad que podría ser factible el curso 2028-29 siendo la primera materia el máster de formación para profesor Secundaria.
A este respecto el ecónomo diocesano, José Manuel Chillón, precisó que el proceso tiene que contar con la autorización de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario y añadió que “si los procesos burocráticos lo facilitan" podría ser una realidad, para "el curso 27-28”. También aludió a que “la Pontificia llega a Zamora en la forma de universidad de la experiencia, un modelo original de esta universidad”.
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