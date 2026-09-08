La Universidad Pontificia de Salamanca llega a Zamora con un programa superior

La Universidad Pontificia de Salamanca desembarca en la ciudadcon la implantación del Programa Superior Senior en Patrimonio Cultural de Zamora, un paso previo a la puesta en marcha de postgrados que podrían llegar en dos cursos.

La formación, para mayores de 50 años, echa a andar centrada en el patrimonio porque Zamora “custodia el conjunto románico más extraordinario de toda Europa, tenemos una historia tensa y apasionante y una producción artística que sigue viva en tantos rincones, amén de una tradición musical que oscila entre el folclore tradicional y la música sacra de la Pasión” explicó el obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez.

El programa profundizará el Románico, las Bellas Artes, la historia local y la música impartidos por un claustro de profesores de las universidades de Valladolid, de Salamanca y de León así como historiadores, arquitectos, musicólogos y artistas zamoranos.

La gestión sostenible del patrimonio cultural también llegará de la mano de la Fundación ZamorArte y habrá visitas a la Milla Románica, al Museo Diocesano, al Modernismo y la Museo Etnográfico de Castilla y León.

Además, el prelado enfatizó que “en una sociedad que a veces mira a nuestros mayores como quienes ya no tienen mucho que aprender, nosotros queremos decirle justo lo contrario. Vosotros en la flor de la vida tenéis preguntas, tenéis memoria y tenéis sed de belleza y aquí vais a encontrar un espacio donde esa sed se cuida” indicó el obispo de Zamora, Fernando Valera.

El Programa Superior Senior, que contará con titulación acreditativa, tendrá continuidad en el tiempo y cada curso se profundizarán en distintas temáticas y se impartirá en el Seminario San Atilano.

Esta primera edición dará comienzo el 13 de octubre, con la inauguración oficial a cargo del obispo de Zamora y culminará el 4 de mayo con la titulación y la graduación de los estudiantes. La formación tiene un precio de 75 euros y el formulario de la inscripción puede recogerse en el Seminario, en el Obispado y puede descargarse en la web de la Diócesis de Zamora.

Postgrados

El siguiente paso que dará la Pontificia de Salamanca en Zamora corresponderá a la impartición de postgrados, una realidad que podría ser factible el curso 2028-29 siendo la primera materia el máster de formación para profesor Secundaria.

A este respecto el ecónomo diocesano, José Manuel Chillón, precisó que el proceso tiene que contar con la autorización de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario y añadió que “si los procesos burocráticos lo facilitan" podría ser una realidad, para "el curso 27-28”. También aludió a que “la Pontificia llega a Zamora en la forma de universidad de la experiencia, un modelo original de esta universidad”.