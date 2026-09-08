La traducción en grados del calentamiento global en Zamora

Zamora siempre ha sido tierra de contrastes: inviernos fríos, veranos secos y días de calor duro en julio y agosto. Pero la pregunta ya no es si Zamora es calurosa, sino cuánto más cálida es ahora que hace unas décadas. Y la respuesta, con los datos climáticos disponibles, apunta a una subida clara: en torno a 1,5 grados o dos más que hace medio siglo.

La cifra encaja con la tendencia general medida por la Aemet en España. La Agencia Estatal de Meteorología señala que la temperatura media anual del país ha aumentado 1,75 grados desde 1961, y que el calentamiento es una tendencia clara, con los años más cálidos concentrados en el siglo XXI.

Si se toma como referencia aproximada medio siglo, la propia Aemet ya había estimado un calentamiento de alrededor de 0,3 grados por década desde los años 60, más marcado en verano que en el resto de estaciones. Eso equivale a aproximadamente 1,5 grados en 50 años.

En Zamora capital, la estación de Aemet fija para el periodo climático 1981-2010 una temperatura media anual de 13,1 grados, con una media de máximas de 18,9 y una media de mínimas de 7,4. En verano, los valores medios son de 19,8 grados en junio, 22,7 en julio y 22,3 en agosto.

Comparativa

La comparación con los datos más recientes refleja ya ese desplazamiento. Las normales climáticas 1991-2020 para el observatorio de Zamora sitúan la temperatura media anual en torno a 13,5 grados, con medias de 20,3 grados en junio, 23,1 en julio y 22,8 en agosto, según la tabla climática atribuida a Aemet.

La diferencia entre esos dos periodos normales puede parecer pequeña, unas décimas, pero hay que tener en cuenta que son periodos de 30 años que se solapan durante dos décadas. Por eso no miden directamente “antes y ahora”, sino una tendencia suavizada. Cuando la mirada se amplía a los últimos 50 años, el salto térmico se acerca más a ese grado y medio que marca la evolución general española.

¿En qué se nota? No solo en que haya días de 40 grados, que siempre podían aparecer en episodios extremos. Se nota en que el calor dura más, llega antes, se alarga más allá de agosto, las noches refrescan menos y las olas de calor son más frecuentes e intensas. Aemet también subraya que el calentamiento en España ha sido más importante en verano, precisamente la estación en la que Zamora sufre más el impacto del calor.

Dicho de forma sencilla: la Zamora de hoy no ha cambiado de clima de un día para otro, pero sí vive sobre una base térmica más alta. Lo que antes era excepcional empieza a repetirse más; lo que antes era un episodio muy puntual ahora puede encadenarse varios días; y el verano ya no se mide solo por los máximos, sino también por la persistencia del calor.