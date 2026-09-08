Fenómeno astronómico
La secuencia del eclipse en Zamora, cuarto premio en un concurso nacional
Álvaro Madrigal retrató como se ocultaba en sol en Peque
El fotógrafo zamorano Álvaro Madrigal se ha alzado con el cuarto puesto en el concurso nacional “Eclipse inquieto” por una fotografía que muestra la secuencia del fenómeno astronómico vista desde Peque. “Conseguimos quedarnos en cuatro puesto, a menos de 80 votos del tercero”, relata Álvaro, contento no obstante más que por el premio, modesto, de cien euros, por la repercusión de la imagen. “Hay gente que me ha pedido la foto en lámina para enmarcarla después de ver la noticia”
Madrigal logró plasmar todo el recorrido del eclipse solar sobre un cielo intensamente rojizo y la montaña de fondo, imagen que le permitió entrar en la primera selección de 90 fotos entre las más de cinco mil que se presentaron al concurso nacional “Eclipse Inquieto”, puesto en marcha por Cultura Inquieta e Iberdrola y alzarse al final con este cuarto puesto.
La imagen se tomó en la localidad de Peque, de donde es natural el padre del fotógrafo, a poca distancia de Brime de Sog, su localidad materna. Con ambos compartió el momento tan especial del eclipse, en un paraje que le sugirió su padre y en el que quedó más que satisfecho con el resultado. “La imagen es una composición que reúne las distintas fases del eclipse en una sola fotografía, desde un enclave único, aprovechando el atardecer mientras el sol se esconde entre las montañas”, describe Madrigal.
“Para conservar el detalle con esa diferencia tan fuerte de luz entre el sol y el paisaje, trabajé con horquillado de exposiciones, combinando varias tomas de cada fase”, detalla.
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