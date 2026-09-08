La petición de financiación estable para el Tercer Sector que choca con Vox en Zamora: "Cuando hablan de chiringuitos lo hacen desde el desconocimiento"

La petición es clara: que la financiación que reciben las entidades sociales por programas que desarrollan para la Administración sea estable y se asegure en el tiempo por periodos de cuatro o cinco años en vez de tener que enfrentarse cada anualidad a un maremágnum de burocracia y a la incertidumbre de si el siguiente ejercicio seguirán contando con el apoyo público a esa iniciativa.

Esa reclamación que ha partido del denominado Tercer Sector de Zamora que agrupa a las entidades sociales que trabajan con colectivos especialmente sensibles como el de las personas mayores o la infancia, y que ha defendido este martes en rueda de prensa una zamorana experta en la materia, Silvia Montalvo, se llevará a las Cortes de Castilla y León en forma de Proposición No de Ley a través de los procuradores autonómicos socialistas por la provincia.

Sin embargo, en el Parlamento autonómico esa propuesta se puede topar con el rechazo de Vox, según ha advertido el procurador regional del PSOE de Zamora Iñaki Gómez, que ha presentado la iniciativa junto a Montalvo. "Cuando hablan de paguitas, chiringuitos y no sé cuántas cosas, desprecian la labor de muchas entidades y organizaciones del Tercer Sector y lo hacen desde el desconocimiento y desde la alegría que les da decidir unos cuantos votos", ha declarado Gómez, que se ha temido que el pacto de Gobierno autonómico de PP-Vox "va a convivir mal" en el ámbito social, de la familia y de la lucha contra la violencia machista.

"Señoros de Vox" y violencia machista

A raíz de la PNL, Gómez ha sostenido que el pacto en la Junta tiene "encrucijadas muy complejas" como cuando la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, ha salido a defender la lucha contra la violencia de género "y enfrente tiene a los 'señoros' de Vox diciendo que de eso nada", ha lamentado el parlamentario autonómico del PSOE.

Respecto a la propuesta que ha llevado a las Cortes de Castilla y León, ha detallado que se trata de favorecer un "marco estable de colaboración y financiación" que permita mejorar la planificación y continuidad de servicios y programas que son de carácter permanente, pero para los que las entidades sociales tienen que solicitar financiación año a año.

Iñaki Gómez ha reclamado "trabajar de otor modo la financiación de las entidades del Tercer Sector" para que cada proyecto no tengan que depender de una contratación específica y puedan planificar aspectos como la contratación de personal, la compra de material o los recursos que pueden destinar.

Esa estabilidad, según ha apuntado por su parte Montalvo, es especialmente necesaria en programas dirigidos a personas mayores y a la infancia de Castilla y León. El hecho de que los contratos del los programas se suscriban para varias anualidades no quita para que se cumplan con todos los requisitos legales o de justificación de las subvenciones, año a año.

Decálogo de medidas

La Proposición No de Ley también reclama simplificar los procedimientos administrativos y las obligaciones documentales exigidas a las entidades "evitando solicitar información que ya obra en poder de la Administración y aplicando criterios de proporcionalidad en la justificación de las ayudas, sin reducir los controles necesarios sobre el destino de los fondos públicos", plantea la propuesta. En el decálogo de acciones de mejora incluidas en ella también se plantea que se refuercen los mecanismos de diálogo civil con las entidades del Tercer Sector, que en la evaluación de los programas financiados se incluyan indicadores de calidad del servicio, estabilidad de los equipos profesionales y satisfacción de las personas beneficiarias de la actividad.

La pelota está ahora en el tejado de las Cortes, para que sea el Parlamento autonómico el que decida si apoya esa propuesta de "impulso para un marco estable de colaboración y financiación con las entidades del Tercer Sector social de Castilla y León" e insta al Gobierno autonómico a asumir los postulados de esa iniciativa de financiación estable para las organizaciones sociales.