La Peña de Francia procesiona en el interior de Cristo Rey por la lluvia
Las inclemencias meteorológicas obligaron a la Cofradía de Nuestra Señora de la Peña de Francia a suspender el recorrido hasta la ermita
Decenas de devotos y semanasanteros se quedaron con las ganas de acompañar en procesión a Nuestra Señora de la Peña de Francia desde el templo de Cristo hasta su ermita.
La lluvia hizo acto de presencia durante la eucaristía, minutos antes de que la cofradía tuviera previsto salir con la imagen de la iglesia, por lo que la directiva optó por realizar una procesión por el interior de la parroquia.
Las celebraciones en honor de la advocación mariana comenzaron el pasado 30 de agosto con el pregón a cargo de Luis Fernando García Martín. Tras la novena la cofradía ha programado dos citas más esta semana. El miércoles a las 19.00 horas tendrá lugar la misa por los hermanos difuntos en la ermita de la Peña de Francia, mientras que el domingo, también en la ermita, a las 11.00 horas será la Exaltación de la Cruz y meditación al Santo Cristo del Perdón y la Misericordia.
La Cofradía de Nuestra Señora de la Peña de Francia nació en el siglo XVII tras el hallazgo de la imagen original en la Sierra de Francia. La hermandad se refundó en 1991 y en los últimos años ha potenciado la devoción por el Jesús Niño Divino Redentor, que procesiona a principios de enero y del Santísimo Cristo del Perdón y de la Misericordia, que protagoniza un viacrucis en Cuaresma.
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