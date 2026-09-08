Guía rápida sobre la experiencia estrella de Fromago en Zamora: ubicación, precio y consejos sobre las galerías del queso

Si hay una experiencia estrella por excelencia en la Feria Internacional del Queso Fromago de Zamora hay que hablar de las galerías (o túneles) del queso. Se trata de espacios de degustación donde probar cinco quesos seleccionados por el maestro quesero José Luis Martín. Podrás hacerlo sin reserva previa por 7 euros en las cuatro galerías repartidas por las plazas del casco histórico: plaza de la Catedral, plaza de Viriato, plaza Arias Gonzalo y plaza de La Marina.

No hace falta saber de queso para disfrutarla y de ello pueden dar debida cuenta las más de 8.000 personas que pasaron por estas galerías durante la edición Fromago 2024. Su funcionamiento es muy, muy sencillo: vas hasta la plaza que desees, compras tu entrada allí mismo sin reserva previa y esperas para acceder.

B. Blanco García

Si te da igual un queso que otro, puedes optar por cualquiera de las cuatro galerías pero si eres todo un entendido de este producto o sabes lo que buscas, entonces debes de tener en cuenta que cada plaza tiene su particularidad. Te la contamos una a una:

Plaza de la Catedral: quesos del mundo

Se trata de una galería internacional con sabores que rara vez llegan a España. Podrás disfrutar de cuñitas alpinas, cheddars añejas, azules de los cinco continentes... un verdadero lujo a los pies de la Catedral de Zamora.

Un túnel del queso de la edición pasada. / LOZ

Plaza de Viriato: quesos de España

Si lo que quieres es producto nacional, este es tu túnel. Desde los ahumados del norte de España hasta los más curados de la meseta. Una galería a prueba de diversidad con lo mejor del queso español.

Plaza de Arias Gonzalo: quesos europeos con denominaciones de origen

La tradición y el sello de garantía lo encontrarás en la galería de quesos europeos con DOP e IGP.

Plaza de La Marina

Se incorpora como novedad en Fromago y dará visibilidad a los quesos ganadores de los prestigiosos Premios Cincho de la Junta de Castilla y León. Los encontrarás juntos en una galería que abre la Feria de Fromago 2026 en Zamora.

Fernando Esbec

CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN Si tienes flexibilidad horaria, no dejes las galerías para última hora porque se puede agotar el queso. Sobre todo, si tienes claro que quieres una en concreto.

Con esta guía, ya tienes toda la información suficiente. El siguiente paso, tienes que darlo tú mismo "in situ" en Fromago del 17 al 20 de septiembre.