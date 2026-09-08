La gran reforma de Pinilla, calle a calle: así cambiarán los aparcamientos y la circulación

La cuenta atrás para la gran reforma de aceras y pavimentos del barrio zamorano de Pinilla ha comenzado. El Ayuntamiento de Zamora ha sacado este lunes a licitación las obras que se van a ejecutar, con un presupuesto exacto de un millón de euros y un plazo de diez meses de trabajos.

La publicación de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público permite conocer al detalle cómo va a ser, calle a calle, una actuación que afectará a una docena de vías del barrio y que consistirá principalmente en la remodelación de espacios públicos hacer aceras más grandes y reordenar los aparcamientos, un total de 187 los afectados, 43 de ellos en batería, según precisa el pliego de la contratación.

En lo que respecta a los espacios para dejar el coche en la calle, "se ha priorizado la dotación de aparcamientos, debido a la problemática que el barrio tiene en cuanto al número de espacios disponibles", precisa el proyecto de las obras. También detalla las plazas de las que se dispondrán en cada una de las calles.

En Amor de Dios habrá 37 en línea y 8 en batería, en la calle La Capilla y la travesía Tejares 24 en línea y 4 en batería, en San Manuel 9 en línea y 19 en batería; en Pablo Montesinos 16 y 7, respectivamente; mientras que también tendrán plazas en línea las calles Tejares (10), Las Aceñas (11), El Puentico (6), El Perdigón (12) y Peñausende (19) y la calle San Gregorio habilitará 5 plazas para aparcar en batería. En San Basilio no se contempla ninguna y en la calle del Progreso no se especifica número.

De todas las plazas, seis estarán reservadas para personas con movilidad reducida en Pablo Montesino, Amor de Dios y San Manuel.

Entre los números de la actuación también figuran los de superficie de aceras a desmontar, que asciende a 4.372 metros cuadrados; la ejecución de nuevas aceras, con 7.934 metros cuadrados; e instalación de nuevos bordillos en 3.537 metros cuadrados.

Cambios en la circulación

En la calle Tejares se pasará de aparcar a ambos lados a solo hacerlo a uno de ellos, mientras que en la calle La Capilla y la travesía Tejares habrá un tramo que antes era de doble sentido y aparcamiento en ambas márgenes y ahora se deja solo un sentido para mantener todos los aparcamientos, mientras que otro tramo se mantiene con un único lado de aparcamiento como hasta ahora y la travesía Tejares se deja como calle de coexistencia.

Aceras de la calle San Gregorio afectadas por la remodelación. / Cedida

En Las Aceñas se dejan el aparcamiento a un lado como hasta ahora, salvo en dos pequeños tramos que se suprimen, mientras que en Amor de Dios se gana una línea de aparcamiento en el tramo de doble sentido que pasará para ello a ser de sentido único, hasta el cruce con Aceñas, para luego dejar un solo sentido y mantener aparcamientos a ambos lados entre Aceñas y Tejares, dejar de doble sentido pero sin aparcamientos el tramo entre Tejares y Puentico y, por último, el tramo de Amor de Dios entre Puentico y El Perdigón se elimina la línea de aparcamiento en una parte, se permite en línea en otra y se deja en batería en un trozo del tramo.

Las calles del Progreso, San Manuel, San Gregorio y San Basilio se configuran como zonas de coexistencia de vehículos y peatones, en El Puentico se mantiene la línea de aparcamiento como hasta ahora, en El Perdigón se suprimen los aparcamientos de uno de los dos lados y en Peñausende no hay cambios. Por último, en Pablo Montesinos, en el tramo entre las calles Aceñas y El Perdigón que quedará de un solo sentido pero con las mismas plazas para aparcar y en el comprendido entre El Perdigón y Cañizal se mantiene el doble sentido y se habilita una línea aparcamiento.

Sumideros y puntos de luz

Las obras incluirán, además de la remodelación de aceras, la reubicación de sumideros y la habilitación de nuevos para garantizar el drenaje superficial, el desplazamiento de los puntos de luz en los lugares que es necesario por la ampliación de aceras, la reposición de servicios afectados, la reubicación y colocación de la señalización vertical, la colocación de bancos y papeleras y el borrado y pintado tras su reubicación de las marcas viales.

Sobre los plazos de la obra, una vez que el área de Obras del Consistorio zamorano ha sacado a licitación los trabajos, las empresas interesadas podrán presentar ofertas a la baja hasta el 5 de octubre, mientras que la mesa de contratación se reunirá los días 7 y 14 de ese mes para estudiar la documentación administrativa y las ofertas económicas. De esta forma, antes de que concluya el año podrían quedar definitivamente adjudicados los trabajos.