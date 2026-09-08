Los gigantes de Capitonis Durii subirán la Cuesta del Mercadillo en una de las actividades de Fromago

La asociación Capitonis Durii volverá a tener un papel destacado en las actividades culturales de Fromago, con tres propuestas que acercarán al público algunas de las manifestaciones más representativas de la cultura y la tradición zamorana.

Tres citas

La programación de Capitonis Durii comenzará el jueves 17 de septiembre a las 18.00 horas, en el atrio de la Catedral, con la representación de las marionetas “Las murallas de cartón”.

El mismo espacio el viernes 18 de septiembre a las 21.30 horas, acogerá “La asamblea de los muertos”, una propuesta escénica con la que la asociación volverá a acercar al público una parte del imaginario y de la tradición cultural de Zamora.

La última cita corresponde, el sábado 19 de septiembre a las 19.30 horas, al desfile de gigantes y cabezudos bautizado como Quesodaza. Y es que los personajes de Capitonis Durii subirán la Cuesta del Mercadillo, llevando a las calles el color y la tradición de la cultura popular zamorana hacia el centro de la ciudad, según explican en una nota de prensa.

Con estas tres actividades, Capitonis Durii incorpora a la programación de Fromago una muestra de la riqueza del patrimonio festivo y cultural de Zamora, combinando teatro, marionetas y personajes tradicionales con la participación del público.

Colaboración

A su participación artística se suma una importante labor dentro de la organización de la Feria. EILZA, organizadora de Fromago, vuelve a confiar una edición más en Capitonis Durii para la coordinación del voluntariado, un cometido fundamental para el correcto desarrollo del evento. En esta edición participan más de 100 personas de diferentes edades y perfiles, en un equipo caracterizado por su diversidad y carácter inclusivo y dirigido por Luis Fernando García Martín.

La incorporación de personas de distintas generaciones y perfiles aporta, además, un marcado carácter "intergeneracional e inclusivo", reflejando la capacidad de Fromago para implicar a la sociedad zamorana y hacer partícipe a la ciudadanía de este gran acontecimiento.

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De esta manera, “Capitonis Durii estará presente en Fromago 2026 tanto desde el ámbito cultural como desde la participación y la colaboración con la organización”, indican desde el colectivo.