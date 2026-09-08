La Diputación de Zamora asume a los bomberos, servicio que será gratuito para los ayuntamientos

La Diputación Provincial de Zamora aprobará este viernes en Pleno del Plan Operativo para la puesta en marcha del nuevo Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), a partir del 1 de enero del 2027, fecha a partir de la cual será gratuito para todos los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes. La Diputación informa, en una nota de prensa, que se trata de la culminación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el presidente provincial, Javier Faúndez Domínguez, con los representantes sindicales de los bomberos al comienzo del actual mandato, en junio de 2023.

Se trata del último de los acuerdos alcanzados al comienzo del actual mandato entre la Presidencia de la Diputación y los representantes sindicales de los bomberos, después de un proceso de trabajo y negociación desarrollado durante estos últimos años para avanzar hacia un modelo estable, profesionalizado y plenamente integrado en la estructura de la Institución Provincial.

Acuerdo entre los representantes sindicales de los bomberos y la Diputación de Zamora / L.G. / LZA

El nuevo servicio permitirá que la Diputación asuma directamente la gestión del servicio provincial de prevención, extinción de incendios y salvamento a partir del 1 de enero de 2027, una vez culminada la disolución del actual Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil, prevista para el 31 de diciembre de 2026.

De esta manera, la prestación de un servicio público profesionalizado esencial para los ciudadanos de la provincia quedará integrada en la propia estructura del Gobierno provincial, garantizando su continuidad y reforzando la capacidad de planificación, coordinación y respuesta ante las emergencias.

FAÚNDEZ: “CUMPLIMOS TODOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS CON LOS BOMBEROS”

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, destaca que la aprobación del nuevo Speis supone “cumplir con el último de los compromisos adquiridos con los representantes sindicales de los bomberos al comienzo de este mandato”.

Faúndez pone en valor el trabajo desarrollado desde junio de 2023 para avanzar en la mejora y estabilidad del servicio y subraya que “hemos cumplido la totalidad de los acuerdos que firmamos entonces”, culminando ahora con la integración del servicio de bomberos en la estructura de la Diputación.

El presidente provincial considera que este proceso supone una transformación de gran importancia para la provincia, ya que permite dotar al servicio de una estructura propia, estable y preparada para afrontar las necesidades presentes y futuras, al tiempo que garantiza la continuidad de la atención a los municipios.

Una actuación de los bomberos provinciales. / Cedida

“Este viernes damos cumplimiento al último punto de aquellos acuerdos y ponemos las bases del futuro servicio provincial de bomberos”, señala Faúndez, quien destaca que la nueva organización permitirá seguir avanzando en la mejora de la cobertura y en la profesionalización de los efectivos.

UN ACUERDO RESPALDADO POR TODOS LOS REPRESENTANTES SINDICALES

El Plan Operativo del SPEIS ha sido negociado en la Mesa General de Negociación de la Diputación de Zamora y cuenta con el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, UGT y USO el pasado 6 de agosto.

Este respaldo sindical permite culminar el proceso con un amplio consenso en torno al nuevo modelo de gestión y a la integración del personal del actual Consorcio en la estructura provincial.

La transformación no supone la desaparición del servicio de bomberos, sino un cambio en su modelo de gestión, que pasará de la fórmula consorcial a la gestión directa por parte de la Diputación.

UNA ESTRUCTURA PROPIA PARA EL SERVICIO PROVINCIAL

El nuevo Speis contará con una estructura organizativa específica dentro de la Diputación, con un jefe del servicio, dos cabos jefe de zona, 30 puestos de cabo (5 para cada parque), 41 puestos de bombero y un administrativo.

Dentro del servicio habrá una sección administrativa, con un jefe de sección y un técnico de Administración General que realizará tareas propias del puesto en colaboración con la jefatura de la unidad administrativa de adscripción, así como una sección técnica. Para ello se llevará a cabo una modificación de la adscripción de los puestos de trabajo de la Sección de Protección Civil del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios (un Técnico de Protección Civil y un Administrativo), una vez que las funciones de la citada sección quedarán integradas en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios:

La nueva organización integrará los cuatro actuales parques de Zamora (Zona Centro), Rionegro del Puente (Zamora Norte), Bermillo de Sayago (Zamora Sur) y Tierras de Aliste en San Vitero, manteniendo la adscripción territorial del personal actualmente destinado en ellos. Paralelamente, se renovarán los convenios suscritos con el Ayuntamiento de Benavente y con la Mancomunidad Tierra de Campos.

Proyecto del nuevo Parque de Bomberos de Sanabria / Cedida

El Plan Operativo contempla asimismo la ampliación de la red provincial con dos nuevos parques.

El Parque de Toro está actualmente en obras y previsto para entrar en funcionamiento durante el periodo 2026-2027, mientras que el nuevo parque de Requejo, destinado a reforzar la cobertura de Sanabria-Alta Sanabria, tiene prevista su puesta en funcionamiento durante 2027-2028.

Para ambos parques se contemplan 20 puestos específicos, 10 de cabo y 10 de bombero, que serán incorporados a la estructura cuando entren en funcionamiento.

LAS BOLSAS DE EMPLEO, UN NUEVO PASO PARA DOTAR EL SERVICIO

Paralelamente al proceso de creación del nuevo SPEIS, la Diputación avanzará este mismo viernes en otro de los elementos esenciales para garantizar la dotación de personal del servicio.

El Boletín Oficial de la Provincia publicará las bases de las bolsas de empleo de bombero, cabo y sargento, que permitirán disponer de personal para cubrir las necesidades del servicio y garantizar su adecuada prestación.

Estas bolsas de empleo quedarán resueltas y operativas antes de finalizar el presente año, de manera que la Diputación pueda disponer de los correspondientes recursos humanos para afrontar la puesta en marcha del nuevo servicio el 1 de enero de 2027.

El proceso tendrá continuidad el próximo año. En 2027 se convocarán las plazas correspondientes para su cobertura con funcionarios de carrera, avanzando así hacia la estabilización y consolidación de la plantilla del servicio provincial de bomberos.

De esta forma, la Diputación articula una hoja de ruta en dos fases: primero, garantizar la cobertura inmediata de las necesidades de personal mediante las bolsas de empleo; y posteriormente, consolidar la estructura mediante la convocatoria de las plazas para funcionarios de carrera.

CONTINUIDAD Y GARANTÍA PARA LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

La creación del SPEIS permitirá reforzar la capacidad de la Diputación para prestar el servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento en los municipios de su ámbito competencial.

El nuevo modelo mantiene como prioridad la proximidad, rapidez y eficacia en la respuesta ante las emergencias, con una estructura territorial que parte de los cuatro parques actualmente existentes y que se ampliará progresivamente con Toro y Requejo.

El servicio contará con un sistema de trabajo basado en turnos de 24 horas de servicio y 96 horas de descanso, garantizando la cobertura permanente de las intervenciones.

Además de la extinción de incendios, el SPEIS tendrá entre sus funciones la prevención, protección de personas y bienes, salvamento y rescate, intervención ante accidentes y emergencias, adopción de medidas extraordinarias de seguridad y colaboración con otros servicios de emergencia.

UN COMPROMISO CUMPLIDO

Con la aprobación del Plan Operativo, la Diputación culminará el conjunto de los diez compromisos adquiridos con los representantes sindicales de los bomberos en junio de 2023 y abrirá una nueva etapa para el servicio provincial de prevención, extinción de incendios y salvamento.

Un proceso que permitirá pasar de un modelo consorcial a una gestión directa por parte de la Diputación, integrar el servicio en la estructura del Gobierno provincial, ordenar y estabilizar su plantilla, crear bolsas de empleo, convocar posteriormente las plazas de funcionarios de carrera y ampliar progresivamente la red de parques con Toro y Requejo.

Para Javier Faúndez, “lo importante es que hemos cumplido con todos los compromisos adquiridos y que ahora damos un paso más para garantizar que la provincia de Zamora disponga de un servicio de bomberos fuerte, estable, profesional y preparado para responder a las necesidades de nuestros municipios”.

6,83 MILLONES DE EUROS DESDE 2023 PARA MODERNIZAR Y REFORZAR EL SERVICIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

La renovación de la flota, la construcción de nuevos parques y la incorporación de equipamiento tecnológico y especializado permiten dar un salto cualitativo en la capacidad de respuesta ante emergencias en la provincia.

La Diputación de Zamora ha movilizado desde 2023 un total de 6.833.754,32 euros para reforzar, modernizar y ampliar los medios del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil, con una apuesta que abarca la renovación de vehículos, la construcción y mejora de infraestructuras y la incorporación de nuevo equipamiento técnico y tecnológico.

Javier Faúndezz destaca que esta inversión responde a una prioridad clara de la institución provincial: garantizar que los bomberos dispongan de los mejores medios posibles para desarrollar su trabajo y mejorar la seguridad de los ciudadanos.

“Estamos realizando una transformación profunda del servicio provincial de bomberos. No se trata únicamente de comprar nuevos vehículos o construir parques, sino de dotar a la provincia de una red de emergencias moderna, eficaz y preparada para responder con rapidez allí donde sea necesario”, señala Faúndez.

MÁS DE 4,4 MILLONES DE EUROS PARA RENOVAR Y AMPLIAR LA FLOTA

La principal partida de inversión corresponde a los vehículos, con 4.432.938 euros, destinados a renovar y ampliar la flota disponible en los diferentes parques.

Desde 2023 se han incorporado autobombas urbanas y rurales, vehículos de altura, furgones, embarcaciones, una barca, una nodriza y vehículos de mando, reforzando de manera significativa las capacidades de intervención del servicio.

Entre las actuaciones destacan las destinadas a los parques de Zamora, Rionegro del Puente y Benavente, así como la importante dotación de medios vinculada a los futuros parques comarcales de Toro y Sanabria.

En el caso de Toro, está ya para entregar una autobomba urbana, y se ha adjudicado la adquisición de una autobomba forestal y una embarcación, con una inversión conjunta superior a 822.000 euros y entrega prevista en diciembre de 2026.

Además, se ha adjudicado un nuevo vehículo de mando para el servicio provincial, por importe de 52.900 euros, cuya entrega se produjo en julio de 2026.

La renovación continuará con la dotación prevista para Sanabria, donde se encuentran en proceso de contratación una autobomba urbana, una autobomba forestal y un vehículo de altura, con una inversión conjunta de 1.166.000 euros.

TORO Y SANABRIA, DOS NUEVOS PARQUES PARA ACERCAR EL SERVICIO A TODOS LOS RINCONES DE LA PROVINCIA

La segunda gran línea de actuación corresponde a las infraestructuras, con una inversión de 2.246.908 euros.

La Diputación ha destinado 398.058,61 euros al Parque de Bomberos Zona Centro con base en Zamora, mientras que el futuro Parque Comarcal de Toro cuenta con una inversión de 748.849,83 euros.

En la actualidad, las obras de construcción del futuro Parque Comarcal de Toro se encuentran en ejecución, avanzando así en la ampliación de la red provincial de parques. La infraestructura estará acompañada de una dotación de vehículos específicamente adquiridos para garantizar la prestación del servicio.

El siguiente gran objetivo será el futuro Parque de Requejo de Sanabria, para el que existe una previsión de inversión de 1,1 millones de euros. En este caso, la Diputación prevé sacar a contratación tanto la ejecución de las obras de construcción del parque como la adquisición de los vehículos necesarios para su puesta en funcionamiento.

La creación y mejora de estos parques permitirá acercar los medios de intervención a las zonas más alejadas de la provincia y reducir los tiempos de respuesta, reforzando la cobertura territorial del servicio provincial.

MÁS MEDIOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PARA LOS BOMBEROS

La modernización no se limita a los vehículos y las infraestructuras. Desde 2023 se han destinado también 153.907 euros a equipamiento y medios técnicos, incluyendo inversiones anteriores a 2025 y las realizadas durante el pasado ejercicio.

Entre los nuevos recursos incorporados se encuentran equipos de respiración autónoma, visores térmicos, lanzas automáticas, material de rescate en altura, equipamiento para los gimnasios de los parques y terminales de telefonía con acceso a todos los operadores.

También se ha incorporado una aplicación específica para la gestión de los parques de bomberos y el seguimiento GPS de los vehículos, mejorando la coordinación y la gestión de los recursos durante las intervenciones.

Estas inversiones se suman al material adquirido en años anteriores para comunicaciones, cámaras térmicas, rescate en altura, intervenciones acuáticas y otros medios especializados.

UNA APUESTA POR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y DE LOS PROFESIONALES

Resumiendo, el conjunto de las actuaciones alcanza los 6.833.754 euros, distribuidos en tres grandes ámbitos:4.432.938 euros en vehículos; 2.246.908 euros en infraestructuras; y 153.907 euros en equipamiento y otros medios técnicos.

“Esta inversión tiene una finalidad muy concreta: proteger mejor a nuestros pueblos y a nuestros ciudadanos y garantizar que nuestros bomberos puedan trabajar con las mejores herramientas y en las mejores condiciones posibles”, afirma el presidente provincial.

Faúndez subraya que la Diputación mantiene así su compromiso de poner en marcha un servicio provincial de bomberos más moderno, eficaz, especializado y próximo al territorio, consolidando una red capaz de afrontar las nuevas necesidades derivadas de los incendios, los fenómenos meteorológicos adversos, los accidentes y las diferentes situaciones de emergencia que pueden producirse en una provincia con una elevada dispersión territorial.

“Invertir en bomberos es invertir directamente en seguridad, en prevención y en tranquilidad para nuestros municipios. Cada vehículo, cada parque y cada equipo nuevo significa mejorar nuestra capacidad para responder cuando un ciudadano más lo necesita”, concluye el presidente de la Diputación.