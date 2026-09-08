La Diócesis de Zamora aplicó medidas “cautelares verbales” al sacerdote de Fuentesaúco el pasado mes de octubre

El Obispado de Zamora aplicó medidas “cautelares verbales” sobre el sacerdote de Fuentesaúco el pasado mes de octubre, antes de apartarle del ejercicio de su ministerio al estar siendo investigado por la Iglesia y por la Justicia por presuntos abusos sexuales a menores de edad.

La Diócesis tomó la medida pasada el Puente del Pilar, tras haber “tenido conocimiento de un posible problema de abuso sexual el 10 de septiembre de 2025” explicó el martes el obispo de Zamora, Fernando Valera, quien detalló que se efectuó una investigación previa para comprobar los hechos, se contactó con las presuntas víctimas y con el presunto agresor “porque a veces puede haber una denuncia falsa y la investigación previa te dice si hay posibilidades o no”. En esta fase también se comunicó con Dicasterio para la Doctrina de la Fe, de la Santa Sede, desde “en menos de un mes ya teníamos la contestación”. Incluso el propio prelado reconocía que viajó a Roma ex profeso para que el proceso “se hiciera más rápido”.

El obispo de Zamora. / Lucas Anta

Monseñor remarcó que “el proceso ha sido ejemplar, de los más rápidos que yo conozco en España y llevo más de 15 años trabajando en este tema”, ya que a mediados de septiembre se tenía conocimiento de los hechos sucedidos en 2023 sobre “dos menores”, aunque reconocieron que había hablado con un tercero que "no quiso denunciar" y en abril estaba el caso en la Fiscalía y el presbítero fue apartado de su función “tras la Semana Santa”.

El delegado de Comunicación, Juan Carlos López señalo que “los protocolos han funcionado porque desde que el obispo llegó a la Diócesis se ha trabajado intensamente en formar a todos los activos agentes pastorales, particularmente los que se dedican a la educación, formal y no formal”.

El delegado de Comunicación, Juan Carlos López. / Lucas Anta

Respecto a las medidas canónicas definitivas, desde la Diócesis aclararon que deben de esperar la sentencia judicial. “Ojalá las vías judiciales fueran tan rápidas como la propia vía eclesial que en menos de un año ha puesto en marcha su protocolo, haciendo las investigaciones preliminares, poniéndose en contacto con Roma” y señalan que “no hemos querido en ningún momento dañar ni a acusados ni a víctimas, pero hemos querido respetar los procesos y ahora la sentencia judicial esperar a que se inclina hacia un lado o hacia otro para tomar definitivas medidas canónicas”.