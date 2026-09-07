Cientos de personas participaron el domingo en la procesión y posterior ofrenda floral y de productos de la tierra a la patrona de la ciudad, del Ayuntamiento y de la Junta pro Semana Santa capitalina, organizada por la Cofradía de la Virgen de la Concha dentro de sus actos conmemorativos de la Natividad de la Virgen.

Sobre estas líneas, mujeres portan ofrendas florales en los primeros metros del desfile procesional y el grupo de niños vinculados a la Cofradía de la Virgen de la Concha. Abajo, la imagen mariana en el momento de su salida del templo románico de San Vicente. A la derecha, un grupo de águedas realiza la ofrenda a la patrona de la ciudad situada a los pies del edificio del Ayuntamiento ante la atenta mirada de público.

El himno de la Concha, interpretado por los músicos de Tradición y Música Popular, anunciaba a los zamoranos y a los muchos turistas que visitaban el centro de la ciudad la presencia de la imagen mariana por las calles.

La Virgen de la Concha, envuelta en flores y tradición

La comitiva, integrada por hermanos de la Concha, los mayordomos del año, la directiva de la hermandad que la honra, el capellán y los numerosos colectivos oferentes, salió al mediodía desde San Vicente, templo donde recibe culto la advocación mariana, para proseguir por El Riego hacia San Torcuato, calle Benavente, rumbo a Santa Clara camino a la Plaza Mayor.

La Virgen de la Concha, envuelta en flores y tradición

Cinco minutos antes de la hora marcada para el inicio de ofrenda, comenzaron a sonar las campanas de San Juan y de San Vicente, mientras el nutrido grupo de gigantillas de Tradición y Música Popular se situaban a los pies del edificio que alberga la Policía Municipal, donde el público aguardaba a la sombra porque el calor comenzaba a cobrar fuerza.

La Virgen de la Concha, envuelta en flores y tradición

La representación de la Cofradía de la Concha o Nuestra Señora de San Antolín avanzó hasta situar la imagen delante Ayuntamiento de Zamora, mirando hacia la Plaza y sus andas sobre el escenario montando.

La Virgen de la Concha, envuelta en flores y tradición

El secretario de la hermandad de Gloria, Luis Pérez, micrófono en mano, explicó a los presentes cómo iba a ser la ofrenda y que el reconocimiento de Hermano de Honor a la Cofradía de Valderrey no se iba a otorgar en ese momento, ya que se entregó en la parada que tiene lugar en la ermita de Valderrey al regreso de la romería desde La Hiniesta la tarde del Lunes de Pentecostés.

La Virgen de la Concha, envuelta en flores y tradición

Tras sus palabras comenzó la entrega de las donaciones. La primera la realizó la Cofradía de la Virgen del Canto de Toro en la persona su presidenta, Inmaculada Guerra Asensio, ataviada con el traje de viuda rica, que desfiló junto a la presidenta de la Virgen de la Concha de Zamora, Belén Panero Ramos.

La Virgen de la Concha, envuelta en flores y tradición

Luego ofrecieron sus presentes una representación niños vinculados a la Cofradía de Concha, el grupo Tradición y Música Popular así como representantes de la Corporación municipal, de la Junta pro Semana Santa, de la Comandancia de la Guardia Civil o de la Subdelegación de Defensa, según iba explicando el secretario de la cofradía Luis Pérez.

La Virgen de la Concha, envuelta en flores y tradición

Posteriormente, entregaron sus obsequios diversas cofradías de Gloria, como el Corpus Christi, la Sacramental, el Carmen de San Isidoro o el Amor Hermoso, y de Semana Santa de la capital, como Vía Crucis, Virgen de la Esperanza, Santo Entierro, Tercera Caída o Nuestra Madre, así como grupos de águedas, como los de San Frontis, de San Lorenzo, San José Obrero o de la localidad de Castronuevo de los Arcos. También participaron agrupaciones de folclore, como Coros y Danzas Doña Urraca, la Asociación Etnográfica Bajo Duero o Alfares de Pereruela, e incluso la Asociación Capitonis Durii.

La Virgen de la Concha, envuelta en flores y tradición

La entrega, observada desde las arcadas del edificio municipal por integrantes de los grupos asistentes al Festival de Folklore de Zamora que tenía una recepción oficial en el salón de plenos, concluyó con la interpretación de la Jota romera por el músico y folclorista Luis Antonio Pedraza, mientras que integrantes de los grupos de folclore y espontáneos bailaron la pieza a los pies de la patrona bajo un sol que ya molestaba.

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Un broche final alegre a una jornada en la que la tradición, la cultura popular y la devoción centenaria a la Virgen de la Concha volvieron a unir sus fuerzas con un toque solidario porque todos los obsequios están en manos de Cáritas Diocesana de Zamora n