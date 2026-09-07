Un viaje con la maleta llena de solidaridad

Desde acompañar a una persona mayor al médico hasta ayudar con los deberes a un niño, hacer de intérprete de una persona que acaba de llegar al país y apenas conoce el idioma, echar una mano en un taller de aprendizaje de nuevas tecnologías o transportar diferentes enseres ante cualquier urgencia. Todo eso, y más, realizan los voluntarios de Cruz Roja en Zamora, un colectivo indispensable para que la entidad siga ayudando cada día a personas en situación de vulnerabilidad, desempleados, refugiados, dependientes, mujeres en dificultad social, personas privadas de libertad, niños y jóvenes.

La plaza Sagasta se convirtió este lunes en escaparate de todas estas posibilidades, con el objetivo de seguir ampliando la gran familia que conforma el voluntariado en Zamora, con la campaña “El viaje que te cambia”. La responsable provincial de voluntariado, María Sonia Manzano Garrote, explica el argumento de la iniciativa. “En el verano se tienen unas expectativas de viajes para tener nuevas experiencias, así que ahora, ya en septiembre, se invita a que ese disfrute se pueda conseguir a través del voluntariado en Cruz Roja”, resume.

Especial atención a Juventud y Mayores

La lista actual de voluntarios suma a 1.172 personas “con mayor o menor índice de participación, porque hay que tener en cuenta que el voluntariado puedo ser más continuo o más puntual, pero todos tienen la misma consideración para nosotros”, asegura. Las necesidades actuales pasan por los programas de juventud y mayores, “tanto para los talleres que impartimos hasta a la hora de hacer acompañamiento”, pone como ejemplos.

Especial atención requiere también el programa de Socorro y Emergencias, muy activo durante los últimos veranos, por desgracia, debido a los continuos fuegos que obligaron a desalojar a vecinos de sus casas en las zonas afectadas.

Campaña de captación de voluntarios de Cruz Roja Zamora en la plaza Sagasta. / José Luis Fernández

Una vez que se toma la decisión, desde la entidad se pondrán en contacto con los interesados para acordar una entrevista personal. En ella, se hablará de las capacidades y talentos de la persona interesada en colaborar y, de ahí, se le podrá guiar hacia los puestos de voluntariado más acordes a sus características. La última de las fases, la incorporación, se hará tras acordar cuándo y cómo será su participación en las actividades que se elijan para comenzar a ayudar al colectivo que más lo necesite.

La formación, esencial

La formación es también indispensable para ayudar de la mejor manera posible, “sintiéndose más cómodo y empoderado”, anima. Y es que el no saber no puede ser una excusa para no ayudar. “Cualquier persona puede ser voluntaria, porque nosotros nos encargamos de acompañarla y formarla, no la soltamos de la mano y así ellos se pueden sentir más seguros y no tener miedo”, señala Manzano.

Además, el voluntario decide desde el primer momento el tiempo que quiere dedicar a los demás, además de la actividad en la que quieren participar. “Siempre intentamos adaptarnos a su tiempo y, además, estamos muy atentos a las nuevas ideas que nos puedan sugerir, porque siempre son bienvenidas”, afirma la responsable.

Campaña de captación de voluntarios de Cruz Roja Zamora en la plaza Sagasta. / José Luis Fernández

No solo en la ciudad, sino que el voluntariado también se puede ejercer en la provincia, gracias a las delegaciones que Cruz Roja Zamora tiene en Toro, Benavente, Sanabria-La Carballeda y Fermoselle. “El voluntariado en el ámbito rural es todavía, si cabe, un poco más importante, porque es difícil llegar a todos los municipios y a las necesidades que tienen los vecinos de esas zonas, que muchas veces se están quedando vacías de recursos. Es una forma de dinamizar esos lugares”, argumenta.

Beneficios en primera persona

El voluntariado es un acto totalmente altruista, pero también tiene beneficios personales muy recomendables que enriquecen la experiencia. Desde explorar nuevos intereses hasta hacer nuevas amistades, pasando por ayudar a fortalecer la comunidad en la que se vive, desarrollar nuevas habilidades, aportar el talento, ganar en felicidad y energía positiva y, por supuesto, construyendo un mundo mejor.

Todos aquellos interesados en informarse sobre esta posibilidad pueden entrar en la web www2.cruzroja.es/alta-voluntario-web, llamar al teléfono 980 52 33 00 o escribir un correo electrónico a zamora@cruzroja.es.