Veredicto ciudadano: la Audiencia de Zamora acoge el sorteo de los zamoranos que podrán ser jurado popular en el bienio 2027-2028

Aunque no son muchos los juicios que se dictaminan por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y en los que, por lo tanto, es un veredicto ciudadano el que establece la inocencia o culpabilidad de los acusados, sí que son de gran relevancia los casos que se resuelven por este método.

Un ejemplo, el año pasado se recurrió al tribunal popular para juzgar a los acusados del crimen del Lago de Sanabria en el que resultaron culpables un hombre y una mujer portugueses por matar a un compatriota tras sedarlo y arrojar su cuerpo maniatado al río Tera.

En casos de ese calibre y otros relativos a delitos contra las personas, contra el honor, la libertad y la seguridad o los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos puede tener que sentarse cualquier zamorano como jurado popular si se decide que el juicio sea mediante ese método.

Delitos a juzgar

De esa forma, homicidios, delitos de amenazas, de omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos son algunos delitos que puede dirimir la ciudadanía en determinados casos.

Para ello, existe una bolsa de posibles candidatos a jurado que en Zamora está integrada por 300 personas que podrán tener esa responsabilidad en el próximo bienio, 2027-2028.

Los integrantes de ese listado de tres centenares de nombres se elegirán mediante un sorteo entre todos los censados en la provincia que tendrá lugar el próximo día 16 de septiembre a las once de la mañana en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Zamora, según ha dado a conocer la Oficina del Censo Electoral de Zamora, que es la encargada de facilitar el listado de censados entre los que se eligen los 300 nombres.