Este es el personaje vivo más representativo de Zamora para sus vecinos
Entre la larga lista de nombres citados, hay uno que sobresale con claridad por encima de todos: el del artista zamorano Antonio Pedrero
La pregunta era sencilla, pero la respuesta no tanto: ¿Quién es para ti el personaje vivo más representativo de Zamora? La Opinión de Zamora ha lanzado la cuestión a sus lectores y las respuestas dibujan un mapa muy amplio de referencias zamoranas, desde la cultura al deporte, pasando por la política o, simplemente, la memoria popular con personajes que quizá hasta hayas borrado de tu mente.
Sin embargo y, si somos justos, entre todos los nombres citados hay uno que sobresale con claridad por encima de todos: el artista zamorano Antonio Pedrero. Su nombre aparece como el más repetido por los lectores, convertido en una referencia para muchos zamoranos a la hora de señalar a una persona que representa a la ciudad y a la provincia.
La lista es mucho más amplia y demuestra que Zamora se reconoce en perfiles muy distintos. Entre las respuestas aparecen los músicos David Rivas, Luis Santana, Conchi Moyano o Luis Antonio Pedraza, el arquitecto Francisco Somoza, el profesor José Navarro Talegón, la médica María Victoria Mateos o deportistas de la talla de Carlos Garrote, Emilio Merchán o María Prieto O´Mullony. A ellos se suman otros nombres como los periodistas Luis Miguel de Dios o Lucía Méndez, o el escritor Juan Manuel de Prada.
Personajes populares
Otros lectores son mucho más prácticos y aluden a alcaldes de la ciudad, empezando por Francisco Guarido, una de las figuras más representativas de la Zamora actual. En otros casos, las respuestas se desvían hacia el tono humorístico y se inclinan por personajes muy populares como El Porfi, Kung Fu o el Turu, nombres que quizá no responden al patrón clásico de “personaje ilustre”, pero que forman parte del imaginario colectivo de muchos zamoranos.
El resultado deja una conclusión interesante: Zamora no tiene una sola cara. Para unos, la representa la cultura; para otros, el deporte, la literatura, la historia, la política o, simplemente, la calle. Y aunque Antonio Pedrero aparece como el nombre más repetido, el conjunto de respuestas demuestra que la identidad zamorana se construye con muchas voces, muchos recuerdos y muchas formas distintas de sentirse parte de la misma tierra.
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