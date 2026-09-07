Las olas de calor se cobran 31 vidas humanas en lo que va de verano en Zamora

El calor y las temperaturas extremas se han cobrado ya 31 vidas humanas en la provincia de Zamora en lo que va de verano.

Ese es el cálculo que realiza, con datos del pasado sábado 5 de septiembre, el Instituto de Salud Carlos III en su estadística del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria que elabora en colaboración con el Ministerio de Sanidad.

Las cifras, obtenidas a partir de datos de defunciones de los registros civiles y de temperaturas de Aemet, indican que el número de fallecimientos se han reducido en 23 respecto a la campaña estival del año pasado. Aunque la campaña no se da por concluida hasta el 30 de septiembre, el año pasado las 54 muertes por olas de calor en la provincia se produjeron todas ellas antes del 5 de septiembre.

La mayoría de los fallecimientos de este verano por las olas de calor fueron personas mayores de 85 años, con 22 víctimas que superaban esa edad, mientras que el resto estaban en el rango de entre 65 y 85 años, salvo dos casos que eran de personas que no habían llegado a la edad de jubilación, según reflejan los datos de la proyección del Instituto de Salud Carlos III.