Mascaradas tradicionales y estas 17 fiestas zamoranas de interés turístico regional aspiran a ayudas para su impulso

Hasta 17 fiestas de la provincia de Zamora que están declaradas de interés turístico regional por parte de la Junta de Castilla y León y las mascaradas tradicionales que se celebran en diferentes localidades o que están en vías de recuperarse pueden acogerse a dos convocatorias de ayudas convocadas por la Diputación de Zamora a través del Patronato Provincial de Turismo, con las que se pretende promocionar e impulsar esas celebraciones.

Ambas convocatorias, de 57.000 euros la de las fiestas de interés turístico y de 25.000 la de las tradiciones de máscaras, aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora de este lunes.

En el primer caso, las subvenciones están destinadas a entidades locales de la provincia de menos de 20.000 habitantes con fiestas de relevancia autonómica y declaradas de interés turístico. El dinero lo podrán destinar a actividades de promoción y potenciación de la fiesta, como pueden ser edición de material divulgativo y publicitario impreso o digital, campañas publicitarias, organización de viajes de familiarización con agentes turísticos, medios de comunicación, influyentes, blogueros y publicaciones de estudios o libros sobre la fiesta.

También, para cubrir gastos derivados de la organización ligados a la celebración de la fiesta: por ejemplo, alquiler de equipos técnicos audiovisuales; alquiler de carpas, expositores o casetas; contratación de bandas de música, grupos musicales o grupos de animación, y servicios de seguridad y/o primeros auxilios.

Sin embargo, se excluyen tanto los gastos de inversión como los de alimentación y restauración.

Dentro de la lista de las Fiestas de Interés Turístico Regional de la provincia que se pueden acoger a las ayudas están los Carochos de Riofrío de Aliste, el Carnaval, la Semana Santa y la Fiesta de la Vendimia de Toro, el Viernes Santo de Bercianos de Aliste, La Veguilla, el Toro Enmaromado y la Semana Santa de Benavente, la Romería de Los Viriatos de Fariza, el Zangarrón de Sanzoles, el Mercado Medieval de Puebla de Sanabria, El Baile del Niño de Venialbo, La Virgen de la Salud de Alcañices, la Semana Santa de Fuentesaúco, los Carnavales de Cencerros de Villanueva de Valrojo, la Semana Santa de Villalpando y los Cencerrones de Abejera.

El importe de la subvención en ningún caso podrá superar el de la actividad subvencionada, ya sea de manera aislada o en concurrencia con otras ayudas.

Mascaradas

Por otro lado, el Boletín Oficial de la Provincia también ha publicado la convocatoria del Patronato de Turismo para la recuperación, conservación, mantenimiento, promoción y potenciación de las mascaradas, dotada con un importe total de 25.000 euros.

La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, está dirigida, en este caso, a asociaciones de la provincia de Zamora cuyo objeto social sea el estudio y recopilación de las costumbres y tradiciones de la localidad; la organización y realización de actividades culturales encaminadas al desarrollo y difusión cultural de la localidad; la recuperación, conservación, mantenimiento, difusión y promoción de las costumbres y tradiciones de la localidad, y la promoción de actividades lúdicas y culturales.

Las actividades para las que se solicite la ayuda tendrán que haberse celebrado entre el 1 de diciembre de 2024 y 31 de octubre de 2025, según precisa la convocatoria.

Entre las actuaciones subvencionables hay dos líneas. Una de gastos generales de promoción turística y potenciación de las Mascaradas, que incluye asistencia a desfiles, presentaciones turísticas, gastos de transporte, alojamiento y manutención derivados de la asistencia a desfiles y presentaciones turísticas, edición de material impreso de carácter publicitario, realización de vídeos, campañas publicitarias o exposiciones, realización de webs y gestión de redes sociales cuyo contenido sean las mascaradas y actuaciones musicales incluidas dentro de su celebración.

La segunda línea está destinada a cubrir gastos especiales de recuperación y mantenimiento de las Mascaradas, ya sea gastos de adquisición de nuevos trajes, reparación de los mismos y adquisición de material para la confección de los trajes y sus complementos. No se incluyen los gastos relaciones con invitaciones, ágapes, comidas y eventos similares y gastos relacionados con desfiles y presentaciones turísticas en los que colabora y organiza el Patronato Provincial de Turismo.

En ambas convocatorias, el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir de este martes día 8.