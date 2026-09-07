La Junta admite que ceder la residencia Los Tres Árboles de Zamora a Fundación Personas "choca con circunstancias legales"

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha admitido ahora que los planes para ceder parte de la residencia de mayores Los Tres Árboles a la Fundación Personas para usarla como centro residencial de mayores con discapacidad intelectual puede tener obstáculos legales.

Frente a la propuesta que lanzó la vicepresidenta autonómica Isabel Blanco cuando ocupaba también la cartera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Fernando Prada ha matizado ahora que esa idea se lanzó con motivo de una marcha de Asprosub pero "es una posibilidad que choca con muchas circunstancias, sobre todo legales". De hecho, el edificio es propiedad del Estado, que en su día lo cedió con las competencias a la Junta de Castilla y León a cambio de que tuviera uso como residencia de mayores pública, y desde la Seguridad Social de Zamora ya se ha reclamado su reversión en caso de que no cumpla ese fin.

A juicio del representante del Gobierno autonómico en la provincia, el uso futuro de la residencia de Los Tres Árboles y la posibilidad de que se ceda a la Fundación Personas es algo que hay que valorar "cuando la residencia esté vacía". Será en ese momento cuando se estudien aspectos como el estado del centro residencial público, si se cumple la normativa para ese tipo de infraestructuras y a qué puede dedicarse esa instalación.

Fernando Prada ha sostenido además que la posible cesión a la Fundación Personas está "sacada de contexto", ya que "tras el paso del tiempo, lo primero que tenemos que terminar es de trasladar a las personas residentes en esa residencia, a los mayores de Los Tres Árboles, a la nueva residencia".

Estudio de la cesión estatal

En el momento que concluya ese traslado, según ha agregado, será cuando "se hará una valoración, conforme a la cesión que se hizo por parte de los órganos estatales de las posibilidades de funcionamiento de la residencia de Los Tres Árboles, siempre partiendo de las mejores posibilidades, sobre todo para las personas mayores de Zamora".

Prada ha hecho esas matizaciones a preguntas de los periodistas este lunes, después de que el sábado unas trescientas personas se concentraran a las puertas de ese centro residencial público para reclamar que siguiera funcionando como hasta ahora una vez abierta la nueva residencia pública ubicada junto al antiguo CEI.