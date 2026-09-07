Indalecio Álvarez, presidente de la Asociación Amigos de la Catedral de Zamora: "Muchos zamoranos desconocen los tesoros de la Catedral"

Indalecio Álvarez Gutiérrez ha asumido la presidencia del colectivo Amigos de la Catedral hace unas semanas. Este socio ha dado el paso adelante para impulsar la agrupación fundada en 1988 bajo el amparo del entonces obispo de Zamora, Eduardo Poveda.

¿Qué mueve a presentarse a la presidencia de Amigos de la Catedral?

Es una pena que esa asociación que lleva tantísimos años desapareciera por falta de relevo. Yo tengo mi vida personal y mi trabajo me absorbe muchísimo tiempo, y en las asociaciones el presidente tiene que dedicarle mucho tiempo. No obstante, en esta junta directiva cada uno se va a encargar de una parte. Remar a una, pero cada uno un poco con un cometido para que no sea tan tedioso para el presidente.

¿Quiénes le acompañan en esta etapa?

Estamos nueve en la junta directiva. Se mantiene toda la anterior, con Yolanda Báez, Joaquina Fernández, Maxi Galindo, Carlos Álvarez, y se suman Eloy Tomé González, como secretario, y Mario Mosquera Froufe, como tesorero.

¿Qué pretenden potenciar?

Que sea una asociación que nos conozcamos todos, que la gente participe. Como el centro de la asociación a día de hoy es el belén pretendemos trabajar una vertiente divulgativa del belén napolitano para que la gente conozca su historia a través, por ejemplo, de charlas cuando se acerque la Navidad. Nos parece muy interesante porque en Zamora tenemos la cultura visual, pero no el conocimiento.

El colectivo tiene como finalidad promover el conocimiento, la conservación, la restauración así como la defensa del templo catedralicio y su patrimonio cultural y artístico. ¿De qué manera lo van a hacer?

Tenemos muy presente que la asociación se funda solo con el objetivo de que la Catedral sea su centro. En este sentido, creemos que sería muy interesante llevar a cabo una ruta teatralizada por el templo explicando su historia o su construcción. No obstante, tenemos que tener el beneplácito del Cabildo y tenemos que tener un poco de apoyo económico para afrontar todos los gastos derivados. Nos gustaría que fuera una actividad que se pudiera hacer todos los años. Otro pilar que queremos trabajar serán los colegios.

Indalecio Álvarez Gutiérrez en las inmediaciones del primer templo diocesano. / Victor Garrido / LZA

¿De qué manera?

Queremos hacer que los niños, que, al final, son el futuro de la asociación participen de alguna manera en estas actividades. Por ejemplo, si hacemos las rutas teatralizadas en la Catedral, estaría muy bien hacerlas para los escolares y que tuvieran también un material didáctico para trabajar en las clases, para que no se quedara solo la teatralización con el objetivo de que los niños de Zamora conozcan su historia y también los zamoranos porque muchos no conocen su catedral. Hay mucha gente que ha pasado por la Catedral, pero nunca ha entrado y desconoce sus tesoros.

La sociedad cada vez es más laica, pero no deja de ser un monumento.

Exacto. En la asociación imagino que haya gente que sea católica y otra gente que no lo sea, nosotros no le preguntamos. Es un edificio emblemático y que tiene unas características que simplemente por ser lo que es, es espectacular.

¿Qué relación mantienen con Cabildo Catedralicio?

Tenemos una relación excelente. Tenemos contacto telefónico muy frecuente con el deán. Con todas las actividades que barajamos queremos confeccionar un dossier y presentárselas al Cabildo para que ellos valoren si se puede o no se puede hacer. Creo que sí les van a interesar porque son propuestas para potenciar lo que tenemos, que tenemos mucho, es la Catedral de Zamora.

Tiempo atrás realizaban excursiones, ¿seguirán?

Sí, pero no queremos hacer la típica excursión que hacíamos antes, sino darle una vuelta. Estamos planteando hacer una excursión a Toro para conocer sus conventos. Toro tiene un patrimonio espectacular. Queremos contar con el apoyo de Juan José Carbajo, que fue sacerdote en Toro y que será un buen maestro de ceremonias.

Indalecio Álvarez Gutiérrez. / Victor Garrido / LZA

¿Solo para socios o abierto al público general?

Yo creo que la asociación tiene que estar abierta a socios y a amigos de socios, ya que, a lo mejor, ese amigo de un socio, lo convences para esa excursión y pasa a ser Amigo de la Catedral. Tenemos una cuota anual de 10 euros. Los listados no están actualizados, pero somos 340 socios, entre ellos mucha gente mayor y otros que residen fuera. Queremos actualizar los datos de los integrantes y crear perfiles en redes sociales como Facebook e Instagram.

¿Van a potenciar el contacto con los más veteranos del colectivo?

Sí, vamos a integrarles porque son gente que ha participado en la asociación a lo largo de los años. Hay un socio que le gusta mucho la poesía, Martín, y creo que sería muy interesante hacer ciclos relacionados con la Catedral y la poesía. Queremos hacer muchas actividades a lo largo del año para que los socios se relacionen y haya una sinergia entre nosotros para que a la Catedral de Zamora la conozca mucha gente.

Años atrás realizaban la revista "Cúpula" ¿la retomarán?

No, yo nunca le vi a esa revista un interés por parte de los socios. Lo primero que hemos pensado es hacer una página web en condiciones que se actualice cada cierto tiempo. Queremos una web que tenga contenido, que se suban las fotos de todas las piezas del belén para que todos los socios vean el amplio catálogo de imágenes las figuras que tenemos y sus características.

¿Este año habrá belén de Amigos de la Catedral en la Catedral?

Nuestra intención es que sí, aunque todavía no hemos hablado con la Catedral, pero deseamos que así sea. El año pasado la seo estaba ocupada con Las Edades y se iba a montar en Olivares, pero por problemas ajenos al colectivo no se pudo hacer. Lo montamos desde 2008 y la pasada Navidad ha sido la única que no se ha hecho. Lo hemos montado en Toro, en el convento del Tránsito, pero lo suyo es en la Catedral.