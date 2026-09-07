La Hermandad del Espíritu Santo celebra la Exaltación de la Cruz con una convivencia

La Hermandad del Espíritu Santocelebrará una convivencia con motivo de la celebración de la Exaltación de la Cruz el próximo sábado día 12 de septiembre.

Tras la misa presidida por el capellán, José Francisco Matías, junto al coro de la hermandad a las 19.00 horas, tendrá lugar la merienda en el huerto y la entrega de los premios de los concurso de reposteria, tortillas y dibujo infantil.

Concursos

Los certámenes de repostería y de tortillas están dirigidos a hermanos y familiares, la inscripción para las dos modalidades será el sábado de las 18.00 a las 19.00 horas en la casa parroquial y en cada categoría habrá un solo premio y un accésit. Los miembros del jurado serán designados por el Cabildo Menor y su decisión será inapelable, según figura en las bases colgadas en los perfiles de las hermanad.

En cuanto al concurso de dibujo infantil, podrán participar todos aquellos niños de hasta 12 años miembros de la hermandad, así como los familiares y amigos que les acompañen a la fiesta. Habrá tres categorías hasta 4 años, de 5 a 9 años y 10 a 12 años.

La creación, libre en técnica, deberá versar sobre la Hermandad del Santísimo Cristo del Espíritu Santo. Los trabajos presentados quedarán en propiedad de la hermandad para su libre difusión y todos los participantes recibirán un obsequio.

Los dibujos serán recogidos por la organización hasta el comienzo de la celebración litúrgica y el fallo del jurado, que será inapelable en las tres categorías, y la entrega de premios se efectuarán a lo largo del refresco.

Certamen de fotografía

Por otro lado, hasta el próximo 30 de septiembre todavía permanece abierto el plazo para remitir imágenes que concurran en el I Concurso Fotográfico, una iniciativa que nace con el objetivo de poner en valor, a través de la imagen, el patrimonio humano, devocional y artístico de la hermandad.

El certamen, organizado por la penitencial con la colaboración de Caja Rural de Zamora, está abierto tanto a fotógrafos profesionales como aficionados, que podrán presentar hasta tres fotografías inéditas cuya temática gire en torno a la hermandad, desde instantáneas de la procesión del Viernes de Dolores, detalles de hábitos e insignias, patrimonio, hermanos, cargadores, así como cualquier otro acto o actividad desarrollada por la hermandad a lo largo del año.

Además, las fotografías podrán corresponder a cualquier año, siempre que no hayan sido premiadas en otros concursos ni publicadas.

Las instantáneas deberán presentarse en formato impreso de 30 x 40 cm (±5 cm) y acompañarse de su correspondiente archivo digital en formato JPG o TIFF con una resolución mínima de 300 ppp.

Los premios consistirán en el caso del primero, 200 euros y ser el cartel anunciador del Viernes de Dolores 2027. El segundo, la portada del boletín de 2027 y el tercero será la imagen oficial del recibo anual de la penitencial. El jurado estará compuesto por el fotógrafo profesional Pablo Andrés, tres miembros del Cabildo Menor y un hermano de la hermandad.