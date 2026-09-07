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Literatura

La firma zamorana Salto al Vacío recibe el apoyo de la Junta para fortalecer la producción editorial

La editorial zamorana, que ha publicado ya seis títulos, es una de las 22 empresas respaldadas

Las fundadoras de Salto al Vacío, Sylvaine de Tourdonnet y Clara Ponte.

Las fundadoras de Salto al Vacío, Sylvaine de Tourdonnet y Clara Ponte. / JOSE LUIS FERNANDEZ / LZA

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La firma Salto al Vacío es una de las 22 editoriales asentadas en la región beneficiadas por una subvención de la Junta de Castilla y León encaminada a respaldar la realización de proyectos de producción editorial de interés para la comunidad y la puesta en marcha de proyectos de internacionalización editorial mediante la asistencia a ferias o salones internacionales del sector del libro.

La cuantía que percibe la editorial zamorana supone 6.000 euros para la producción editorial y la partida regional asciende a un total 126 246,71 euros.

Génesis

Salto al Vacío es una editorial independiente nacida en Zamora, cofundada y dirigida por Sylvaine de Tourdonnet y Clara Ponte, que apuesta porque la ciudad cuente con una editorial. Buscar ser altavoz para los talentos locales, dar voz a autores inéditos, rescatar obras olvidadas del pasado y desarrollar proyectos interdisciplinares.

Noticias relacionadas y más

Catálogo

Desde su creación, en 2021 han publicadoBarbería Lin de Marijose Tobal, “No es cuestión de encariñarse” de la artista Clara García Fraile título seleccionado para el catálogo internacional New Spanish Books, Rayanos del desaparecido Ángel Infestas, “Farallón”, escrito por Javier Novo, y “Todos los colores del negro” de Miguel Núñez y su primer cuento ha correspondido a una nueva edición del cuento “La leyenda de la Virgen del Tránsito”.

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