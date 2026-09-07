Europa apoya un proyecto turístico zamorano transfronterizo basado en el agua

La Comisión Europea ha elevado a la categoría de Operación de Importancia Estratégica el proyecto plurirregional “+H2O", coordinado por la Diputación Provincial de Zamora y aprobado en el marco de la sexta convocatoria del Programa Interreg España-Portugal (Poctep) 2021-2027. La decisión supone un reconocimiento a la relevancia de una iniciativa orientada a crear un destino turístico transfronterizo en torno a los embalses y a poner en valor los recursos naturales, culturales y gastronómicos existentes a ambos lados de la frontera entre España y Portugal, con especial atención al denominado turismo silver.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.427.865,46 euros, de los que 1.070.899,09 euros proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), con una cofinanciación europea del 75 %. Su ejecución está prevista desde septiembre de 2025 y diciembre de 2028.

La denominación “+H2O” sintetiza la esencia de una iniciativa que encuentra precisamente en el agua su elemento vertebrador. “El proyecto plantea convertir los embalses en un punto de encuentro entre territorios, recursos y personas, construyendo una propuesta turística común a ambos lados de la frontera”, destacan desde la institución provincial, donde explican que la iniciativa va más allá de poner en valor el agua como recurso natural. “Se trata de utilizarla como hilo conductor para conectar paisaje, patrimonio, gastronomía, naturaleza y nuevas experiencias turísticas, con una mirada especialmente dirigida hacia el denominado turismo silver”, enumera.

Recurso compartido

La vicepresidenta tercera de la Diputación de Zamora y diputada de Fondos Europeos, Amaranta Ratón Fresno, destaca que “+H2O nos permite convertir un recurso compartido como el agua en una oportunidad para crear un producto turístico común y reforzar la cooperación con Portugal. Los embalses, el paisaje, el patrimonio, la gastronomía y la naturaleza no entienden de fronteras administrativas y, precisamente por eso, debemos ser capaces de ofrecer al visitante una experiencia conjunta y atractiva a ambos lados de la Raya”, señala.

La propuesta pretende utilizar los embalses como elemento común para desarrollar nuevas experiencias turísticas vinculadas al agua, la naturaleza y el patrimonio de los territorios fronterizos. El planteamiento parte de aprovechar recursos ya existentes para generar una oferta turística “de carácter experiencial y sostenible”. De este modo, el proyecto contempla la cooperación entre territorios españoles y portugueses con características rurales similares y busca favorecer la creación de actividad económica asociada al turismo.

Zona del embalse de Almendra. / Cedida

Uno de los principales retos planteados en la puesta en marcha de este proyecto es que el incremento de la actividad turística tenga también efectos sobre la economía local, “especialmente en ámbitos como el empleo, las empresas vinculadas al sector turístico y la dinamización de los municipios rurales”, se destaca.

Contra la despoblación

En este sentido, el proyecto se relaciona con algunos de los desafíos que afectan a la provincia de Zamora, entre ellos la despoblación y la necesidad de generar nuevas oportunidades económicas en las zonas rurales. “Desde la Diputación de Zamora estamos convencidos de que la cooperación transfronteriza es una herramienta fundamental para generar nuevas oportunidades en nuestros municipios rurales”, afirma Ratón.

La consideración como Operación de Importancia Estratégica implica que el proyecto tendrá una atención específica dentro del programa europeo en materia de seguimiento, comunicación y visibilidad. Este tipo de reconocimiento se concede a iniciativas consideradas especialmente relevantes por su contribución a los objetivos del programa. Entre los criterios que pueden determinar esta consideración figuran su carácter innovador, su impacto sobre el desarrollo regional y local, el número de beneficiarios o su capacidad para contribuir de forma significativa a las prioridades europeas.

La condición de operación estratégica implica también una mayor exigencia a la hora de comunicar los resultados del proyecto y hacer visible la financiación europea. Entre las obligaciones asociadas se encuentra la realización de actividades de comunicación destinadas a explicar a la ciudadanía los resultados obtenidos y la contribución de los fondos europeos.

Seguimiento y divulgación

Por tanto, el reconocimiento no se limita a una distinción formal, sino que incorpora nuevas obligaciones de seguimiento y divulgación durante el periodo de ejecución. En este sentido, se prepara un “gran evento” de visualización en el que participará la Comisión Europea, junto al Secretariado Conjunto y la Dirección General de Fondos Comunitarios.

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Zamora, con Amaranta Ratón (izquierda). / Cedida

Para la diputada de Fondos Europeos, “que la Comisión Europea haya elevado +H2O a la categoría de Operación de Importancia Estratégica supone un reconocimiento a la calidad y a la relevancia de un proyecto en el que la Diputación de Zamora ha ejercido un papel fundamental como entidad coordinadora. Pero, sobre todo, representa una responsabilidad: ahora tenemos que transformar esta oportunidad en resultados concretos para el territorio”, asegura.

Este reconocimiento sitúa a Zamora en una posición de mayor visibilidad dentro del programa Interreg España-Portugal y demuestra que desde una provincia como la zamorana “somos capaces de impulsar proyectos de dimensión europea, buscando financiación, sumando socios y trabajando conjuntamente para afrontar retos que compartimos”.

Entidades participantes

La Diputación Provincial de Zamora ejerce como entidad coordinadora de "+H2O", un proyecto basado en la cooperación de nueve socios de España y Portugal. Junto a la Institución Provincial participan los municipios portugueses de Braganza y Castelo Branco, las diputaciones de Ourense y Cáceres, el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde), la Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM Cávado), la Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (Cimat) y la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses.

A través de su Servicio de Fondos Europeos, la Diputación de Zamora ha intervenido en la identificación de la oportunidad de financiación, la preparación de la candidatura y la articulación de la propuesta junto al resto de socios, además de asumir las funciones de coordinación del proyecto.

La aprobación de la financiación da paso ahora a la fase de ejecución y seguimiento. Los nueve socios deberán desarrollar de forma coordinada las actuaciones previstas, cumplir los objetivos e indicadores establecidos por el programa, justificar los gastos y acreditar los resultados obtenidos hasta diciembre de 2028.

“Queremos que el proyecto se traduzca en más visitantes, nuevas experiencias turísticas, mayor participación de nuestras empresas y más actividad económica en los municipios vinculados a los embalses y a los territorios rurales”, aspira.

Además, el reconocimiento europeo ofrece a Zamora una mayor visibilidad dentro del programa Interreg España-Portugal y permite presentar el proyecto “como ejemplo de cooperación territorial financiada mediante fondos de cohesión”, finaliza.