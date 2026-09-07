La Escuela Politécnica de Zamora abre sus puertas al nuevo curso rozando los mil alumnos

El salón de actos del Campus Viriato de Zamora se abrió este lunes para acoger a los nuevos alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, que esta misma semana inician sus estudios universitarios en la capital. El director de la escuela, Higinio Ramos, subrayó las buenas expectativas de matriculación para este curso 2026-2027. “De momento, hay 935 matriculados, mientras que el año pasado fueron 820”, comparó. Este incremento en el número de estudiantes es una buena noticia para el campus zamorano. “En todas las titulaciones ha crecido la cifra de alumnos, excepto en Ingeniería de Materiales, donde, de momento, solo tenemos a seis nuevos estudiantes”, añadió.

Al no estar todavía cerrada la fecha de matriculaciones, el número de estudiantes podría incluso aumentar un poco en las próximas semanas. “Yo creo que podremos llegar a acercarnos a los mil alumnos”, consideró Ramos, aunque también fue precavido en sus expectativas. “Tampoco queremos que esto crezca y se desborde, es verdad que queremos tener alumnos, pero alumnos de calidad, más que un número elevado. Preferimos menos alumnos, pero de calidad”, remarcó.

Grados y másteres

Además de los grados en Arquitectura Técnica, Ingeniería Agroalimentaria, Ingeniería Civil, Ingeniería de Materiales, Ingeniería Informática en Sistemas de Información, Ingeniería Mecánica y Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos, la Escuela Politécnica Superior de Zamora ofrece dos másteres. El de Ingeniería Mecatrónica ya arrancó el pasado curso, pero en este comienza el de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial aplicadas a la Ingeniería, que se desarrollará de manera online y que ha tenido una más que destacable acogida.

Su director, Jesús Ángel Román, indicó que estos estudios “están teniendo mucho éxito, porque vamos a cerrar la matrícula, con cincuenta admitidos”. Se trata de un máster a distancia aplicado a todo lo abarca la ciencia de datos aplicada a las ingenierías. “Es decir, que tiene una perspectiva multisectorial”, apuntó, con la ilusión de comenzar esta nueva trayectoria formativa. “Al ser la primera edición, somos conscientes de que, evidentemente, habrá cosas que mejorar, pero ya se ha puesto una semilla importante para que crezca este árbol que también da cabida a una continuidad de formación para los alumnos que estudian aquí y, además, da también acceso al doctorado en Inteligencia Artificial Aplicada”, sugirió.

Incorporación al mercado laboral

Esta nueva formación seguirá dando las tablas suficientes para que los egresados de la Politécnica continúen con las buenas cifras de incorporación al mercado laboral de las que pueden presumir. “Podemos decir que aquí conseguimos casi un 100% de empleabilidad, así que las perspectivas para estos nuevos estudiantes son muy buenas”, señaló Higinio Ramos. Unos estudiantes que no solo son zamoranos, sino que también vienen de localidades cercanas como Salamanca, pero también de comunidades limítrofes, como Galicia y Extremadura. Además, este campus también es atractivo para alumnos del norte de África, sobre todo de Marruecos, con alrededor de 140 estudiantes. “Tenemos un total de 33 nacionalidades diferentes en la escuela”, apuntó su director.

Sobre ese pleno en empleabilidad, la subdirectora de Estudiantes y Extensión Universitaria, Leticia Aguado, reconoció que era complicado que todos los egresados puedan desarrollar su carrera profesional en Zamora, pero sí que apuntó a que la relación empresa universidad se ha ido consolidando en los últimos años. “Los que puedan quedarse, son los primeros que se quedan, pero todo depende de las ofertas de trabajo que lancen las empresas de la provincia”, razonó.

Con contrato de trabajo bajo el brazo

Lo que está claro es que, ahora mismo, muchos de los estudiantes que están en el último curso salen casi con un contrato de trabajo gracias a su formación en estas ingenierías que se imparten en el campus zamorano. “Las empresas cada vez se van consolidando más y ya no solo se ponen en contacto con nosotros a través de las prácticas de empresa que se ofertan desde Salamanca, sino que ya se ponen en contacto directo con la Politécnica, con prácticas estructuradas y enfocadas específicamente para los estudiantes de la escuela”, agradeció. “Hay proyectos de investigación en empresas que lo están llevando personas estudiantes de aquí y además se están asociando trabajos de fin de grado, abriendo más programas clave para recién titulados, porque están muy satisfechos con la nuestra gente que tienen de prácticas”, añadió.

Quizá uno de los grados que más dificultades ha tenido al principio para conseguir esas prácticas fuera el de Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos, pero, actualmente, las cosas también se han puesto de cara para ellos. “Hay ya muchas empresas que están llamando para realizar convenios con estos alumnos, no solo las pocas que pueda haber en Zamora, sino también de fuera, porque ya es una carrera que se conoce, con dos promociones en el mercado, y se ponen en contacto conmigo para realizar convenios con los nuevos estudiantes”, aseguró Aguado, lo que subraya que las firmas “están más que contentas con la formación que se les da desde aquí a los estudiantes”, incidió.

Jornadas de encuentro

Junto a estos convenios con las empresas para prácticas y primeros empleos de los estudiantes de las diferentes ingenierías, la Escuela Politécnica continuará este curso con las jornadas, ya tradicionales, que realiza en colaboración con estas para dar a conocer las salidas profesionales a las que pueden aspirar los alumnos una vez graduados, desde el Foro de Empresas hasta diferentes charlas más técnicas. “Son las propias compañías las que nos solicitan ponencias más específicas para que los estudiantes puedan ponerse en contacto con ellas. Sobre todos las que son de aquí, porque quieren a personas que sepan que se pueden quedar en el territorio”, apuntó Aguado.

Con este escenario, la Escuela Politécnica Superior de Zamora afronta el nuevo curso con el reto de seguir creciendo en alumnos y titulaciones sin perder su carácter cercano y, al mismo tiempo, reforzar los vínculos con un tejido empresarial que cada vez demanda más perfiles técnicos que se mantengan en la provincia.